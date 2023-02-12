147 saat sonra kurtarılan Cudi: Çok kirliyim, beni hamama götürün

Hatay'da 7 katlı bina enkazından 147 saat sonra 11 yaşındaki Cudi adlı kız ile anneannesi, sağ olarak çıkarıldı. Yaşam boşluğu sayesinde hayata tuttuğu belirtilen Cudi, ekiplere, "Sayıyorum. 7 gündür çöküntü altındayız. Çok kirliyim, beni hamama götürün" dedi.

147 saat sonra kurtarılan Cudi: Çok kirliyim, beni hamama götürün - 1

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem felaketinde, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

147 saat sonra kurtarılan Cudi: Çok kirliyim, beni hamama götürün - 2

Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede olan Kepez Belediyesi'nin arama-kurtarma ekipleri, birçok mucizeye tanıklık etti.

147 saat sonra kurtarılan Cudi: Çok kirliyim, beni hamama götürün - 3

Hatay'da çalışma yapan ekipler, 147 saat sonra Yumak Mahallesi'ndeki enkazdan 11 yaşındaki Cudi ile anneannesini sağ olarak çıkardı.

147 saat sonra kurtarılan Cudi: Çok kirliyim, beni hamama götürün - 4

Enkazdan kurtarılan Cudi, ekiplere, "Sayıyorum. 7 gündür çöküntü altındayız. Çok kirliyim, beni hamama götürün." dedi. Sedye ile ambulansa taşınan Cudi, "Su verecek misiniz" diye de sordu.

147 saat sonra kurtarılan Cudi: Çok kirliyim, beni hamama götürün - 5

Zonguldak ve Kütahya'dan gelen madenciler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi personeli ile çalışan Kepez Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, Cudi'nin 7 katlı binadan zemine indiğini, yaşam boşluğu sayesinde hayata tutunduğunu belirtti.

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