14 yaşındaki öğrenciye cinsel istismar davasında karar: İspanyolca öğretmenine hapis cezası

İstanbul Gaziosmanpaşa’daki özel bir okulda İspanyolca öğretmenliği yapan B.N.Ç, 14 yaşındaki öğrencisi M.A’ya cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı. “Çocuğun 15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum.” diyerek kendini savunan öğretmen, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

14 yaşındaki öğrenciye cinsel istismar davasında karar: İspanyolca öğretmenine hapis cezası - 1

İstanbul’da öğrencisine istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziosmanpaşa’daki özel bir okulda görev yapan 28 yaşındaki İspanyolca öğretmeni B.N.Ç, 14 yaşındaki öğrencisi M.A. ile sosyal medya üzerinden mesajlaşmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre, bir süre sonra öğretmen B.N.Ç, öğrencisini evine davet ederek cinsel istismarda bulundu.

Yaşanan bu durumu fark eden M.A’nın babası, oğlunun telefonunu inceledikten sonra savcılığa başvuruda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

14 yaşındaki öğrenciye cinsel istismar davasında karar: İspanyolca öğretmenine hapis cezası - 2

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.A, öğretmeniyle sosyal medya üzerinden mesajlaştıklarını ve aralarında yakınlaşma olduğunu söyledi.

27 Mayıs’tan itibaren öğretmeninin evine gidip film izlediklerini ve dört kez cinsel birliktelik yaşadıklarını anlatan öğrenci, kimsenin zorlamadığını kendi istekleriyle birlikte olduklarını ancak durumu ailesinin öğrenmesi üzerine utandığı için şikayetçi olduğunu belirtti.

14 yaşındaki öğrenciye cinsel istismar davasında karar: İspanyolca öğretmenine hapis cezası - 3

“15 YAŞINDAN KÜÇÜK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Gözaltına alındıktan sonra ifade veren 28 yaşındaki İspanyolca öğretmeni B.N.Ç. ise ifadesinde, öğrencisinin ilk mesajı attığını iddia ederek, “Cinsel birliktelik yaşamadık. 15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum, bana 16 yaşında olduğunu söyledi. Yaşının küçük olduğunu bilseydim, sevgili olmazdım.” dedi.

İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İspanyolca öğretmeni B.N.Ç, cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun cinsel istismarı suçları kapsamında 14 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

Tutuklu yargılanan öğretmen 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Tutuksuz yargılama devam ederken kararın onanması halinde öğretmen tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilecek.
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