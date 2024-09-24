14 yaşındaki öğrenciye cinsel istismar davasında karar: İspanyolca öğretmenine hapis cezası

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.A, öğretmeniyle sosyal medya üzerinden mesajlaştıklarını ve aralarında yakınlaşma olduğunu söyledi.

27 Mayıs’tan itibaren öğretmeninin evine gidip film izlediklerini ve dört kez cinsel birliktelik yaşadıklarını anlatan öğrenci, kimsenin zorlamadığını kendi istekleriyle birlikte olduklarını ancak durumu ailesinin öğrenmesi üzerine utandığı için şikayetçi olduğunu belirtti.