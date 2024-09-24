14 yaşındaki öğrenciye cinsel istismar davasında karar: İspanyolca öğretmenine hapis cezası
İstanbul Gaziosmanpaşa’daki özel bir okulda İspanyolca öğretmenliği yapan B.N.Ç, 14 yaşındaki öğrencisi M.A’ya cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı. “Çocuğun 15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum.” diyerek kendini savunan öğretmen, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul’da öğrencisine istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziosmanpaşa’daki özel bir okulda görev yapan 28 yaşındaki İspanyolca öğretmeni B.N.Ç, 14 yaşındaki öğrencisi M.A. ile sosyal medya üzerinden mesajlaşmaya başladı.
Edinilen bilgilere göre, bir süre sonra öğretmen B.N.Ç, öğrencisini evine davet ederek cinsel istismarda bulundu.
Yaşanan bu durumu fark eden M.A’nın babası, oğlunun telefonunu inceledikten sonra savcılığa başvuruda bulundu.