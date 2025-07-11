15-18 Temmuz BİM Aktüel Kataloğu: Semaver, saç şekillendirici, el ve ayak bakım ürünleri, oyuncak çeşitleri, kilim ve pikeler, saklama kapları
BİM marketlerin 15 Temmuz Salı ve 18 Temmuz Cuma günü aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni haftanın aktüel ürünleri arasında; ev tekstil, teknoloji, beyaz eşya ürünlerinin yanı sıra, uygun fiyata gıda ürünleri, oyuncaklar, piknik malzemeleri yer aldı. BİM'e 18 Temmuz'da ayrıca Offroad ATV 89.000 TL'ye geliyor. Manikür ve pedikür seti, siyah nokta temizleyici, boyun sıkılaştırıcı masaj aleti gibi elektronik bakım aletleri de BİM reyonlarında olacak. İşte, 15-18 Temmuz BİM kataloğu...
Aktüel ürünler kataloğu, herkesimden ilgi görüyor. Farklı kategorideki fırsatlar uygun fiyata alıcı karşısına çıkıyor. Tüm ihtiyaçları tek bir noktadan tamamlamak isteyenler için BİM aktüel ürünler salı ve cuma olmak üzere haftanın iki günü satışta oluyor. 15 Temmuz Salı ve 18 Temmuz Cuma BİM kataloğunda yine yok yok.