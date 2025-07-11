15-18 Temmuz BİM Aktüel Kataloğu: Semaver, saç şekillendirici, el ve ayak bakım ürünleri, oyuncak çeşitleri, kilim ve pikeler, saklama kapları

Aktüel ürünler kataloğu, herkesimden ilgi görüyor. Farklı kategorideki fırsatlar uygun fiyata alıcı karşısına çıkıyor. Tüm ihtiyaçları tek bir noktadan tamamlamak isteyenler için BİM aktüel ürünler salı ve cuma olmak üzere haftanın iki günü satışta oluyor. 15 Temmuz Salı ve 18 Temmuz Cuma BİM kataloğunda yine yok yok.