15-18 Temmuz BİM Aktüel Kataloğu: Semaver, saç şekillendirici, el ve ayak bakım ürünleri, oyuncak çeşitleri, kilim ve pikeler, saklama kapları

BİM marketlerin 15 Temmuz Salı ve 18 Temmuz Cuma günü aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni haftanın aktüel ürünleri arasında; ev tekstil, teknoloji, beyaz eşya ürünlerinin yanı sıra, uygun fiyata gıda ürünleri, oyuncaklar, piknik malzemeleri yer aldı. BİM'e 18 Temmuz'da ayrıca Offroad ATV 89.000 TL'ye geliyor. Manikür ve pedikür seti, siyah nokta temizleyici, boyun sıkılaştırıcı masaj aleti gibi elektronik bakım aletleri de BİM reyonlarında olacak. İşte, 15-18 Temmuz BİM kataloğu...

15-18 Temmuz BİM Aktüel Kataloğu: Semaver, saç şekillendirici, el ve ayak bakım ürünleri, oyuncak çeşitleri, kilim ve pikeler, saklama kapları - 1

Aktüel ürünler kataloğu, herkesimden ilgi görüyor. Farklı kategorideki fırsatlar uygun fiyata alıcı karşısına çıkıyor. Tüm ihtiyaçları tek bir noktadan tamamlamak isteyenler için BİM aktüel ürünler salı ve cuma olmak üzere haftanın iki günü satışta oluyor. 15 Temmuz Salı ve 18 Temmuz Cuma BİM kataloğunda yine yok yok.

TÜRKİYE HABERLERİ

15-18 Temmuz BİM Aktüel Kataloğu: Semaver, saç şekillendirici, el ve ayak bakım ürünleri, oyuncak çeşitleri, kilim ve pikeler, saklama kapları - 2

BİM 15 TEMMUZ AKTÜEL KATALOG

1 L Pepsi/ Lipton Çeşitleri 35 TL

1000 G Kakaolu Fındık Kreması 145 TL

Patates Cipsi Ruffles 41 Tl

Petibör 69 TL

Haribo Yumuşak Şeker Çeşitleri 24,50 TL

15-18 Temmuz BİM Aktüel Kataloğu: Semaver, saç şekillendirici, el ve ayak bakım ürünleri, oyuncak çeşitleri, kilim ve pikeler, saklama kapları - 3

Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL

Yüzey Temizlik Havlusu 59 TL

Tuvalet Kağıdı Bambu Özü Katkılı 199 TL

El Yüz Havlusu 39,50 TL

Kadın - Erkek Atlet 55 TL

Kadın - Erkek 3'lü Çorap 59 TL

Kadın-Erkek Parfüm 229 TL

Duş Jeli 70 TL

5 L Domestos Çamaşır Suyu 184 TL

15-18 Temmuz BİM Aktüel Kataloğu: Semaver, saç şekillendirici, el ve ayak bakım ürünleri, oyuncak çeşitleri, kilim ve pikeler, saklama kapları - 4

18 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLEr KATALOĞU

180 cc KUBA Offroad ATV 89.000 TL

55 inç Ultra HD Google TV 16.990 TL

Mini Buzdolabı 5.250 TL

Philips Süpürge 5.490 TL

Cam Kettle 899 TL

Mutfak Robotu 1.990 TL

15-18 Temmuz BİM Aktüel Kataloğu: Semaver, saç şekillendirici, el ve ayak bakım ürünleri, oyuncak çeşitleri, kilim ve pikeler, saklama kapları - 5

Saç Düzleştirici Üflemeli 2.999 TL

Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.499 TL

Mini Saç Düzleştirici Tarak Şarjlı 399 TL

Boyun Sıkılşatırıcı Masaj Aleti 549 TL

Siyah Nokta Temizleyici 249 TL

Elektronik Oje Tırnak Kurutucu 199 TL

El ve Ayak Bakım Seti 249 TL

15-18 Temmuz BİM Aktüel Kataloğu: Semaver, saç şekillendirici, el ve ayak bakım ürünleri, oyuncak çeşitleri, kilim ve pikeler, saklama kapları - 6

Çelik Termos 479 TL

Yuvarlak Çok Amaçlı Masa 539 TL

Römorklu Traktör 179 TL

Luna Pusetli Set 199 TL

Oyuncak Metal Puset 329 TL

Oyuncak Piknik Sepeti Çeşitleri 145 TL

15-18 Temmuz BİM Aktüel Kataloğu: Semaver, saç şekillendirici, el ve ayak bakım ürünleri, oyuncak çeşitleri, kilim ve pikeler, saklama kapları - 7

Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL

Termo Piknik Çantası Çeşitleri 169/189 TL

Piknik Hasır 219/299 TL

Çift Kişilik Pike 319 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL

Bavul Düzenleyici Organizer 449 TL

15-18 Temmuz BİM Aktüel Kataloğu: Semaver, saç şekillendirici, el ve ayak bakım ürünleri, oyuncak çeşitleri, kilim ve pikeler, saklama kapları - 8

Kızartma Tenceresi 349 TL

2'li Tava Seti 499 TL

Çaydanlık 899 TL

4'lü Spatula Seti 55 TL

Desenli Metal 2'li Kutu 89 TL

Pirinç Süzgeci 35 TL

Mikrofiber Altlıklı Bulaşıklık 159 TL

Tepsi-Leğen-Saklama Kutusu 129 TL

15-18 Temmuz BİM Aktüel Kataloğu: Semaver, saç şekillendirici, el ve ayak bakım ürünleri, oyuncak çeşitleri, kilim ve pikeler, saklama kapları - 9

Akasya Kapaklı Sedefli Cam Kavanoz Çeşitleri 189/179/169 TL

Pasta Tabağı Seti 499 TL

Ponpon Detaylı Sepet 219 TL

Punch Kırlent Kılıfı 189 TL

Gravürlü Renkli Bardaklı Başucu Sürahisi 219 TL

Silindir Sepet Organizer Orta 219 TL

Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 119/89/69/65 TL

Borcam Fırın Seti 499 TL

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