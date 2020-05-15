15-20 yaş arası gençler sokakla buluştu

Yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında yaklaşık 42 gündür dışarı çıkması yasaklanan 15-20 yaş aralığında bulunan gençler bugün ilk kez dışarı çıktı. 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıda bulunacak olan gençler parklara akın etti.
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İHA - Anadolu Ajansı 15.05.2020 - 11:57| Son Güncelleme : 15.05.2020 - 12:10
Türkiye’de corona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 4 Nisan’dan beri 20 yaş altındaki çocukların sokağa çıkması kısıtlanırken, atılan normalleşme adımları sonrası 20 yaş altı sokağa kısıtlaması hakkında da değişiklikler yapıldı.
Bu kapsamda bugün 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile 15-20 yaş grubu, yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecekler.
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