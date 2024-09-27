15 adımda biten sokak görenleri hayrete düşürüyor! Türkiye'nin en kısa sokaklarından
Türkiye'nin en kısa sokaklarından biri Konya'da bulunuyor. Tarihi Bedesten Çarşısı'nda bulunan 13 metrelik Muallim Naci Sokak, 15 adımda bitiyor. En sıka sokaklar arasında yer alan ve 3 iş yerinin bulunduğu sokak görenleri hayrete düşürüyor.
Konya'nın merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde bulunan ve kentin en eski çarşılarından olan tarihi Bedesten Çarşısı'nda 3 iş yerinin hizmet verdiği Muallim Naci Sokağı ilgi görüyor.