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15 Aralık 2018 - Tarihte bugün neler oldu?

ntv.com.tr

15 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 14 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    15 Aralık 1840

    15 Aralık 1840
    Napolyon Bonapart'ın kalıntıları, St. Helene Adası'ndan Paris'e getirilerek Invalides'e gömüldü.
  • 2

  • 3

    15 Aralık 1890

    15 Aralık 1890
    Amerikan yerli kabilelerinden Titan Dakotalarının şefi ''Oturan Boğa (Tatanka İyotake)", ABD'nin harekete geçirdiği yerel polis ve askerler tarafından öldürüldü.
  • 4

    15 Aralık 1936

    15 Aralık 1936
    Ankara'da 19 Mayıs Stadyumu, Başbakan İsmet İnönü'nün söyleviyle açıldı.
  • 5

    15 Aralık 1948

    15 Aralık 1948
    Fransa ilk nükleer reaktörün kuruluş çalışmalarına başladı.
  • 6

    15 Aralık 1954

    15 Aralık 1954
    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kuruldu.
  • 7

    15 Aralık 1957

    15 Aralık 1957
    Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Yunanistan'ın Kıbrıs tezini reddetti.
  • 8

    15 Aralık 1960

    15 Aralık 1960

    Erzurum'da radyo istasyonu açıldı.

  • 9

    15 Aralık 1986

    15 Aralık 1986
    Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu, Türk vatandaşı oldu.
  • 10

    15 Aralık 1987

    15 Aralık 1987
    Cumhuriyet tarihinde dolar, resmen ilk kez dört haneli rakama ulaştı. Merkez Bankası Amerikan dolarının satış kurunu bin 300 liraya yükseltti.
  • 11

    15 Aralık 1992

    15 Aralık 1992
    TRT'nin kurucularından ve ilk Genel Müdürü Adnan Öztrak öldü.
  • 12

    15 Aralık 2006

    15 Aralık 2006
    II. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğrayan Japonya'nın 1945'ten sonra ilk kez resmen savunma bakanlığı oldu.
  • 13

    15 Aralık 2011

    15 Aralık 2011
    ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Bağdat'taki en büyük Amerikan üssünde yapılan törende 2003'ten bu yana devam eden Irak savaşının bittiğini ilan etti
  • 14

    15 Aralık 2011

    15 Aralık 2011
    "Kurtlar Vadisi'' adlı televizyon dizisindeki ''Halo Dayı'' karakteriyle hafızalara kazınan tiyatro sanatçısı Sönmez Atasoy, hayatını kaybetti.
  • 15

    15 Aralık 2013

    15 Aralık 2013
    Türkmenistan'da ilk defa çok partili seçim yapıldı. Seçime ülke genelinde yüzde 91,3 katılım sağlandı.
  • 16

    15 Aralık 2014

    15 Aralık 2014

    UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un birbirleri hakkında yaptıkları şikayet başvurularını reddetti. UEFA, 2014-2015 sezonu UEFA müsabakalarına katılım için gerekli formları uygun şekilde doldurmadığı için Trabzonspor Kulübüne 10 bin avro para cezası verdi.

  • 17

    15 Aralık 2018

    15 Aralık 2018
    Suudi Arabistan'da bir araya gelen 34 İslam ülkesinin temsilcileri, teröre karşı koalisyon oluşturdu.
  • 18

    15 Aralık 2016

    15 Aralık 2016
    Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Suriye rejimi, Rusya ile İran'ı sivilleri ve hastaneleri ayrım gözetmeyen saldırılarından dolayı kınadı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Suriye konusunda etkili olamadıklarını kabul etti.
  • 19

    15 Aralık 2017

    15 Aralık 2017
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'nda düzenlenen "Davamız Kudüs Konya Buluşması"na, İstanbul'dan canlı yayınla bağlanarak yaptığı konuşmada, "Amerika'nın Kudüs'le ilgili kararının iptali için Birleşmiş Milletler nezdinde de girişimler başlatıyoruz." dedi.
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