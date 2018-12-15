15 Aralık 2018 - Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
15 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 14 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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15 Aralık 1840Napolyon Bonapart'ın kalıntıları, St. Helene Adası'ndan Paris'e getirilerek Invalides'e gömüldü.
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15 Aralık 1890Amerikan yerli kabilelerinden Titan Dakotalarının şefi ''Oturan Boğa (Tatanka İyotake)", ABD'nin harekete geçirdiği yerel polis ve askerler tarafından öldürüldü.
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15 Aralık 1936Ankara'da 19 Mayıs Stadyumu, Başbakan İsmet İnönü'nün söyleviyle açıldı.
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15 Aralık 1948Fransa ilk nükleer reaktörün kuruluş çalışmalarına başladı.
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15 Aralık 1954Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kuruldu.
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15 Aralık 1957Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Yunanistan'ın Kıbrıs tezini reddetti.
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15 Aralık 1960
Erzurum'da radyo istasyonu açıldı.
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15 Aralık 1986Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu, Türk vatandaşı oldu.
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15 Aralık 1987Cumhuriyet tarihinde dolar, resmen ilk kez dört haneli rakama ulaştı. Merkez Bankası Amerikan dolarının satış kurunu bin 300 liraya yükseltti.
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15 Aralık 1992TRT'nin kurucularından ve ilk Genel Müdürü Adnan Öztrak öldü.
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15 Aralık 2006II. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğrayan Japonya'nın 1945'ten sonra ilk kez resmen savunma bakanlığı oldu.
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15 Aralık 2011ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Bağdat'taki en büyük Amerikan üssünde yapılan törende 2003'ten bu yana devam eden Irak savaşının bittiğini ilan etti
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15 Aralık 2011"Kurtlar Vadisi'' adlı televizyon dizisindeki ''Halo Dayı'' karakteriyle hafızalara kazınan tiyatro sanatçısı Sönmez Atasoy, hayatını kaybetti.
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15 Aralık 2013Türkmenistan'da ilk defa çok partili seçim yapıldı. Seçime ülke genelinde yüzde 91,3 katılım sağlandı.
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15 Aralık 2014
UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un birbirleri hakkında yaptıkları şikayet başvurularını reddetti. UEFA, 2014-2015 sezonu UEFA müsabakalarına katılım için gerekli formları uygun şekilde doldurmadığı için Trabzonspor Kulübüne 10 bin avro para cezası verdi.
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15 Aralık 2018Suudi Arabistan'da bir araya gelen 34 İslam ülkesinin temsilcileri, teröre karşı koalisyon oluşturdu.
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15 Aralık 2016Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Suriye rejimi, Rusya ile İran'ı sivilleri ve hastaneleri ayrım gözetmeyen saldırılarından dolayı kınadı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Suriye konusunda etkili olamadıklarını kabul etti.
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15 Aralık 2017Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'nda düzenlenen "Davamız Kudüs Konya Buluşması"na, İstanbul'dan canlı yayınla bağlanarak yaptığı konuşmada, "Amerika'nın Kudüs'le ilgili kararının iptali için Birleşmiş Milletler nezdinde de girişimler başlatıyoruz." dedi.