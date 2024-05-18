15 ay önce evlendiği kocasının evini yaktı, sonra da oturup izledi

"ZATEN 'EVİ YAKACAĞIM' DEMİŞ"

Yaşananlara ilişkin konuşan İbrahim Bıyıkoğlu, "Avukatımla bir hafta önce konuştum. Eşimin psikolojik dengesinin bozuk olduğunu söyledim. 'Kadını evden uzaklaştırın, onu istemiyorum' dedim. 3-4 kere karakolluk olduk. Pazartesi gidip boşanma davası açtım, avukatlara, 'kadını evden uzaklaştırın' dedim. Tekrar karakola gidip kadını evden uzaklaştırmaları için talepte bulundum ama savcının kararı olduğu için bir şey yapamayacaklarını söylediler. 'Kadının psikolojik sorunları var, korku içinde yaşıyorum, Kadını bana bilerek verdiler' dedim. Evlenmeden önce ablası bana, '4 ay sonra gör, seni rahatsız edecek, onun yanında duramayacaksın' dedi. 4 ay sonra gerçekten de sorunlarımız başladı. Rahmetli eşimle 30 yıl yaşamadığım sorunu 15 aylık evliliğimde yaşadım. Tahammülüm kalmadı, çocuklarım huzursuz oldu, onların üzerlerine yürüdü. Gelinime şiddet uyguladı. Küfürler, hakaretler ediyordu. Mahalleye rezil olduk. S.B. benim ikinci eşim, 15 ay önce evlendik. 15 ay ben bu kadının kahrını çektim ama ne çektiklerimi gel de bana sor. Zaten 'evi yakacağım' demiş ve nitekim de yaktı. Yangın başladığı esnada eşyalarını hazırladığını ve dışarı çıktığını gördüm. Psikolojim bozuldu" dedi.