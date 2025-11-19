15 bin öğretmen atama takvimi 2025: MEB 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

15 bin öğretmen ataması için takvim, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuru ile birlikte netleşti. Atama bekleyen öğretmen adayları için tercih süreci 21 Kasım'da sona erecek. Tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ise öğretmen atamalarının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 yılında 15 bin öğretmen ataması ne zaman?