15 bin öğretmen atama tercih ekranı 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman, tercih nasıl yapılır?

15 bin öğretmen atama tercihleri bugün itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmî eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak üzere 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu kapsamında sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih işlemleri 17-21 Kasım 2025 tarihlerinde alınacak. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman, tercih nasıl yapılır?