15 bin öğretmen ataması başvuru ekranı: Öğretmen alımı başvuru şartları neler? MEB sözleşmeli öğretmen ataması taban puanları ve kontenjanı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları alınmaya başlıyor. 2024 yılı KPSS'nin bazı puan türlerinden 50 ve üzeri alan adayların başvuruları dikkate alınacak. Başvurular ise online olarak başvuru formu doldurmak sureti ile gerçekleşecek. Öğretmenlik bölümleri dışındaki programlardan mezun olan ve pedagojik formasyonu bulunan adayların başvuruları da kabul edilecek. 15 bin öğretmen alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır?

15 bin öğretmen ataması başvuru ekranı: Öğretmen alımı başvuru şartları neler? MEB sözleşmeli öğretmen ataması taban puanları ve kontenjanı - 1

Öğretmen atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Ayrıca alıma ilişkin taban puanları ve kontenjanlar da duyuruldu. Buna göre en çok ataması yapılacak alanlar 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği olacak. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama başvuruları 21 Nisan'da alınmaya başlıyor. İşte, branş bazına kontejan dağılımı ve başvuru ekranı...

TÜRKİYE HABERLERİ

15 bin öğretmen ataması başvuru ekranı: Öğretmen alımı başvuru şartları neler? MEB sözleşmeli öğretmen ataması taban puanları ve kontenjanı - 2

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

MEB sözleşmeli öğretmenlik atama başvuruları 21 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında ilkatama.meb.gov.tr adresindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacaklar.

Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden, Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

15 bin öğretmen ataması başvuru ekranı: Öğretmen alımı başvuru şartları neler? MEB sözleşmeli öğretmen ataması taban puanları ve kontenjanı - 3

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU SONUÇ TARİHİ

Başvuruları başarılı bulunan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri 7 Mayıs 2025 tarihinde MEB'in sayfasından duyurulacak. Mülakat yeri ve tarihi ise Bakanlık tarafından ileriki tarihlerde ilan edilecek.

15 bin öğretmen ataması başvuru ekranı: Öğretmen alımı başvuru şartları neler? MEB sözleşmeli öğretmen ataması taban puanları ve kontenjanı - 4

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı’na göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10, KPSSP120, KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun 25’inci maddesinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

9. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,

10. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları’nın ek 1'inci maddesinde sayılan İstisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,

11. Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı
Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.

15 bin öğretmen ataması başvuru ekranı: Öğretmen alımı başvuru şartları neler? MEB sözleşmeli öğretmen ataması taban puanları ve kontenjanı - 5

PEDAGOJİK FORMASYON

Öğretmenlik bazlı yükseköğretim programları dışındaki programlardan mezun olan adayların;
- Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,
- Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası belgesi,
- İlköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası (33 kredilik),
- İngilizce öğretmenliği sertifikası,
- Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları pedagojik formasyon belgesi
yukarıda sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.

Diğer yandan herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi diğer alanlar için de geçerli olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER