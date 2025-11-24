15 bin öğretmen ataması ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 MEB 15 bin öğretmen ataması sorgulama ekranı
24.11.2025 09:05
Tuğba Öztürk
15 bin öğretmenler ataması için heyecanlı bekleyiş başladı. Atama bekleyen on binlerce öğretmen adayı, tercih işlemlerini 17-21 Kasım tarihlerinde tamamlanmıştı. Gözler bugün gerçekleşecek olan öğretmen ataması kura sonuçlarına çevrildi. Yapılacak törenle birlikte 15 bin öğretmen adayının görev yerleri belli olacak. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman, saat kaçta?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan 15 bin öğretmen ataması için geri sayım başladı. 2024 KPSS puanı ve mülakat sistemi esas alınarak gerçekleştirilen son öğretmen ataması, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle birlikte belli olacak. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman, saat kaçta?
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
15 bin öğretmen atamaları, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü yapılacak. 21 Kasım'da tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte atanan öğretmenlerin görev yerleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde belli olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.30'da düzenlenmesi planlanan törende, 15 bin öğretmen adayının ataması yapılarak görev yerleri ilan edilecek.
ATANAN ÖĞRETMENLERİN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI
Atamada en fazla kontenjan ayrılan branşlar, sınıf öğretmenliği (4 bin 378), özel eğitim öğretmenliği (3 bin 87), din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği (1802), okul öncesi öğretmenliği (1321) ve İngilizce öğretmenliği (757) oldu.
MEB, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak. Bu atamanın ardından sözleşmeli öğretmen alımları Milli Eğitim Akademisi (MEB-AGS) üzerinden gerçekleştirilecek.