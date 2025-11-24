15 bin öğretmen ataması ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 MEB 15 bin öğretmen ataması sorgulama ekranı

15 bin öğretmenler ataması için heyecanlı bekleyiş başladı. Atama bekleyen on binlerce öğretmen adayı, tercih işlemlerini 17-21 Kasım tarihlerinde tamamlanmıştı. Gözler bugün gerçekleşecek olan öğretmen ataması kura sonuçlarına çevrildi. Yapılacak törenle birlikte 15 bin öğretmen adayının görev yerleri belli olacak. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman, saat kaçta?