15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi 2025: 15 bin öğretmen alımı sözlü sınavları ne zaman?

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi. Sözlü sınava girecek tüm adaylar bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak.



Sözlü sınav giriş belgeleri 13 Haziran 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak. Adaylar sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleri ile alabilecek.