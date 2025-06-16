15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi 2025: 15 bin öğretmen alımı sözlü sınavları ne zaman?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran'da erişime açılan sözlü sınav giriş belgelerinin ardından gözler sözlü sınavın yapılacağı tarihe çevrildi. Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi 2025: 15 bin öğretmen alımı sözlü sınavları ne zaman? - 1

2025 yılında alımı yapılacak olan 15 bin öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınavların yapılacağı tarih, atama bekleyen öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 15 bin öğretmen ataması takvimiyle birlikte sözlü sınavların yapılacağı tarih belli oldu. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman?

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15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi 2025: 15 bin öğretmen alımı sözlü sınavları ne zaman? - 2

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi. Sözlü sınava girecek tüm adaylar bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak.

Sözlü sınav giriş belgeleri 13 Haziran 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak. Adaylar sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleri ile alabilecek.

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi 2025: 15 bin öğretmen alımı sözlü sınavları ne zaman? - 3

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

Sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak.

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi 2025: 15 bin öğretmen alımı sözlü sınavları ne zaman? - 4

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu"yla puanlanacak.

Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekiyor.

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi 2025: 15 bin öğretmen alımı sözlü sınavları ne zaman? - 5

60 VE ÜZERİ PUAN ALANLAR BAŞARILI OLACAK

Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerine puan alanlar başarılı sayılacak.

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