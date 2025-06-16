15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi 2025: 15 bin öğretmen alımı sözlü sınavları ne zaman?
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran'da erişime açılan sözlü sınav giriş belgelerinin ardından gözler sözlü sınavın yapılacağı tarihe çevrildi. Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman?
2025 yılında alımı yapılacak olan 15 bin öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınavların yapılacağı tarih, atama bekleyen öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 15 bin öğretmen ataması takvimiyle birlikte sözlü sınavların yapılacağı tarih belli oldu. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman?