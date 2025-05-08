15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama 2025: MEB öğretmenlik ataması sözlü sınavları ne zaman?

Atama bekleyen on binlerce öğretmenin merakla beklediği 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları MEB tarafından duyuruldu. 15 bin öğretmen atamasının ardından sözlü sınavlara girmeye hak kazanan adaylar gözlerini sınav tarihine çevirdi. Sözlü sınavların ardından tercih başvurusu ile atama ve göreve başlama tarihine ilişkin ayrıntılar belli olacak. Peki, 2025 MEB öğretmenlik ataması sözlü sınavları ne zaman yapılacak? İşte 15 bin öğretmen ataması sonuçları sorgulama ekranı.