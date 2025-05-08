15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama 2025: MEB öğretmenlik ataması sözlü sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı. Binlerce öğretmen adayının 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında yaptığı başvuruların ardından sözlü sınavlara girmeye hak kazanan adaylar belirlendi. KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının 3 katı daha fazla aday sözlü sınavlara katılım sağlayacak. Peki, 2025 MEB öğretmenlik ataması sözlü sınavları ne zaman yapılacak? İşte 15 bin öğretmen ataması sonuçları sorgulama ekranı.

15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama 2025: MEB öğretmenlik ataması sözlü sınavları ne zaman? - 1

Atama bekleyen on binlerce öğretmenin merakla beklediği 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları MEB tarafından duyuruldu. 15 bin öğretmen atamasının ardından sözlü sınavlara girmeye hak kazanan adaylar gözlerini sınav tarihine çevirdi. Sözlü sınavların ardından tercih başvurusu ile atama ve göreve başlama tarihine ilişkin ayrıntılar belli olacak. Peki, 2025 MEB öğretmenlik ataması sözlü sınavları ne zaman yapılacak? İşte 15 bin öğretmen ataması sonuçları sorgulama ekranı.

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15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama 2025: MEB öğretmenlik ataması sözlü sınavları ne zaman? - 2

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Millî Eğitim Bakanlığınca, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak.

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15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama 2025: MEB öğretmenlik ataması sözlü sınavları ne zaman? - 3

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini tamamlamış, başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak.

15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama 2025: MEB öğretmenlik ataması sözlü sınavları ne zaman? - 4

TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra duyurulacak.

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