15 Ekim ne günü? (Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajları)
Dünya Kadın Çiftçiler Günü, her yıl 15 Ekim tarihinde kutlanan ve tarım sektöründeki kadın emeğine dikkat çekmeyi amaçlayan özel bir gündür. Birleşmiş Milletler tarafından 1995 yılında ilan edilen bu gün, kadın çiftçilerin üretimdeki rolünü görünür kılmak, ve tarımda toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek amacıyla kutlanmaktadır.
Kadın emeğinin toprağa, üretime ve berekete dönüştüğü bu özel gün, her yıl 15 Ekim’de kutlanan Dünya Kadın Çiftçiler Günü ile anlam kazanıyor. Tarımın her aşamasında alın teriyle üretimin görünmeyen gücü olan kadın çiftçiler, hem aile ekonomisine hem de ülke tarımına önemli katkı sağlıyor.
Birleşmiş Milletler tarafından 1995 yılında ilan edilen bu gün, kadın çiftçilerin tarımdaki emeğini görünür kılmak, kırsal kalkınmadaki rollerine dikkat çekmek ve üretimde toplumsal cinsiyet eşitliğini vurgulamak amacıyla kutlanıyor.