15 Ekim ne günü? (Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajları)

Kadın eli değen her toprak yeşerir, her üretim umut olur. Kadın çiftçilerimizin günü kutlu olsun!



Emeğin, sabrın ve üretimin adı: Kadın çiftçiler… Gününüz kutlu olsun!



Kadın çiftçiler, doğanın kalbinde yaşamı yeniden var eden sessiz kahramanlardır. Emekleriyle toprağı berekete dönüştüren tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun.



Güneşin ilk ışığıyla toprağa umut eken, alın teriyle soframıza bereket getiren tüm kadın çiftçilerimize sonsuz teşekkürler.



Eşit, adil ve sürdürülebilir bir dünya için üretmeye devam eden kadın çiftçilerin emekleri daim olsun.



Kadınların emeği olmadan tarım eksik, doğa sessiz kalırdı. Kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun!



Her gün toprağı işleyen eller, aslında geleceği yoğurur. Kadın çiftçilerimize saygı ve sevgiyle…





