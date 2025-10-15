15 Ekim ne günü? (Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajları)

Dünya Kadın Çiftçiler Günü, her yıl 15 Ekim tarihinde kutlanan ve tarım sektöründeki kadın emeğine dikkat çekmeyi amaçlayan özel bir gündür. Birleşmiş Milletler tarafından 1995 yılında ilan edilen bu gün, kadın çiftçilerin üretimdeki rolünü görünür kılmak, ve tarımda toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek amacıyla kutlanmaktadır.

Kadın emeğinin toprağa, üretime ve berekete dönüştüğü bu özel gün, her yıl 15 Ekim’de kutlanan Dünya Kadın Çiftçiler Günü ile anlam kazanıyor. Tarımın her aşamasında alın teriyle üretimin görünmeyen gücü olan kadın çiftçiler, hem aile ekonomisine hem de ülke tarımına önemli katkı sağlıyor.

DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI

Toprağı emekle, sevgiyi üretimle buluşturan tüm kadın çiftçilerin günü kutlu olsun!

Her damla teriyle bereketi yeşerten kadınlarımızın 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Üreten kadın güçlüdür; güçlü kadın geleceği büyütür. Tüm kadın çiftçilere minnetle!


Kadın eli değen her toprak yeşerir, her üretim umut olur. Kadın çiftçilerimizin günü kutlu olsun!

Emeğin, sabrın ve üretimin adı: Kadın çiftçiler… Gününüz kutlu olsun!

Kadın çiftçiler, doğanın kalbinde yaşamı yeniden var eden sessiz kahramanlardır. Emekleriyle toprağı berekete dönüştüren tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun.

Güneşin ilk ışığıyla toprağa umut eken, alın teriyle soframıza bereket getiren tüm kadın çiftçilerimize sonsuz teşekkürler.

Eşit, adil ve sürdürülebilir bir dünya için üretmeye devam eden kadın çiftçilerin emekleri daim olsun.

Kadınların emeği olmadan tarım eksik, doğa sessiz kalırdı. Kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun!

Her gün toprağı işleyen eller, aslında geleceği yoğurur. Kadın çiftçilerimize saygı ve sevgiyle…


Bugün, üretimin görünmeyen kahramanlarını selamlıyoruz! Tarıma, toprağa ve geleceğe emek veren tüm kadın çiftçilerin Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Kadın çiftçilerin emeğiyle yeşeren tarlalar, geleceğimizin teminatıdır. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde tüm emektar kadınlarımıza teşekkür ederiz.

“Bir tohum, bir umut” diyen kadın çiftçilerimizin ellerinden bereket, yüreklerinden sevgi eksik olmasın.

Tarımsal üretimin her aşamasında var olan, emeğiyle doğayı yaşatan kadın çiftçilerin gününü kutluyoruz.

