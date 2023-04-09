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15 ile toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu açıkladı. Son tahminlere göre bugün iç ve doğu kesimlerde artacak sıcaklıkların hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağı, genellikle mevsim normallleri civarına, iç ve batı kesimlerde, hafta ortasından itibaren doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Hatay'da kuvvetli rüzgar ve fırtına, doğu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

15 ile toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Tekirdağ ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

15 ile toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 2

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bolu çevreleri ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

15 ile toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 3

15 İLE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde de akşam saatlerinden itibaren toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.

15 ile toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 4

HATAY'DA KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA, DOĞU BÖLGELERİNDE TOZ TAŞINIMI

Hatay'ın batısında sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına, yurdun doğu bölgelerinde ise akşam saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Hatay'ın Samandağ ilçesi başta olmak üzere batı ilçelerinde doğu yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.

15 ile toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 5

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde de akşam saatlerinden itibaren toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yarın gece yarısı sona erecek toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

15 ile toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 6

9 NİSAN PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

15 ile toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 7

10 NİSAN PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

15 ile toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 8

11 NİSAN SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

15 ile toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 9

12 NİSAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

15 ile toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 10

13 NİSAN PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

15 ile toz taşınımı uyarısı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 11

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

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