15 kişinin can verdiği yangın faciasında net tespit yine yapılamadı

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangını çıkmış ve 15 kişi can vermişti.



Yangınlardan 78 kişi etkilenirken alevlerin arasında kalan çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan da ölmüştü.