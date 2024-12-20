15 kişinin can verdiği yangın faciasında net tespit yine yapılamadı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 20 Haziran'da çıkan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili nihai bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, yangının elektrikten kaynaklandığının tespitini yapmanın mümkün olmadığı belirtildi. Yıldırım kaynaklı bir elektrik akımının, kuru otları tutuşturmuş olabileceği değerlendirildi. Yangında ölenlerin yakınları, avukatları aracılığıyla bilirkişi raporuna itiraz etti.

15 kişinin can verdiği yangın faciasında net tespit yine yapılamadı - 1

Diyarbakır’ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi | Bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı

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15 kişinin can verdiği yangın faciasında net tespit yine yapılamadı - 2

20 Haziran'da çıkan yangınla ilgili bilirkişi heyetinin hazırladığı iki rapor da soruşturmanın seyri açısından yeterli olmamıştı. Soruşturma devam ederken yangınla ilgili nihai bilirkişi raporu hazırlandı.

15 kişinin can verdiği yangın faciasında net tespit yine yapılamadı - 3

Yangının çıkış sebebine ilişkin net tespit yine yapılamadı.

9 kişilik bilirkişi heyeti, elektrik dağıtım hattında elektrik olmadığını belirledi.

15 kişinin can verdiği yangın faciasında net tespit yine yapılamadı - 4

YILDIRIM KAYNAKLI

Bilirkişi; Diyarbakır'da 15 kişinin hayatına mal olan yangının, yıldırım kaynaklı olabileceğine kanaat getirdi.

Raporda; "atmosferik deşarj sebebiyle hat ve direk üzerinden toprağa akan bir elektrostatik akım, kuru otları tutuşturmuş olabilir" ifadeleri yer aldı.

15 kişinin can verdiği yangın faciasında net tespit yine yapılamadı - 5

Yangının elektrikten kaynaklandığının tespitini yapmanın mümkün olmadığı belirtildi.

Bulguların atmosferik bir olaya işaret ettiğine dikkat çekildi. Raporda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi kayıtları olay saatlerinde havanın elektrikli olduğunu göstermektedir." denildi.

15 kişinin can verdiği yangın faciasında net tespit yine yapılamadı - 6

YAKINLARI İTİRAZ ETTİ

Yangında ölenlerin yakınları avukatları aracılığıyla bilirkişi raporuna itiraz etti.

Bilirkişi heyetinin, enerji şirketinin sorumluluğunun belirlenmesine ilişkin tespit ve değerlendirme yapması talep edildi.

15 kişinin can verdiği yangın faciasında net tespit yine yapılamadı - 7

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangını çıkmış ve 15 kişi can vermişti.

Yangınlardan 78 kişi etkilenirken alevlerin arasında kalan çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan da ölmüştü.

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