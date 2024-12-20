15 kişinin can verdiği yangın faciasında net tespit yine yapılamadı
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 20 Haziran'da çıkan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili nihai bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, yangının elektrikten kaynaklandığının tespitini yapmanın mümkün olmadığı belirtildi. Yıldırım kaynaklı bir elektrik akımının, kuru otları tutuşturmuş olabileceği değerlendirildi. Yangında ölenlerin yakınları, avukatları aracılığıyla bilirkişi raporuna itiraz etti.
Diyarbakır’ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi | Bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı