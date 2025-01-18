15 metrekarelik ahırda üretmeye başladı: Giresun'dan dünyaya açılmayı hedefliyor
Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan Mahir Henden, Karadeniz kültürünü yansıtan ve unutulmaya yüz tutmuş tarihi bıçakları yeniden hayata geçiriyor. Henden, başladığı bu sanatla hem bölgesel kültürü yaşatıyor hem de üretimlerini yurt dışına ihraç ederek uluslararası alanda tanıtımını sağlıyor.
Mesleğe Anıtkabir Müzesinde Atatürk'e Giresun'dan armağan edilen bıçağı gördükten sonra merak salarak başladığını anlatan Mahir Henden, “Üniversitede öğrenciyken, 2008 yılında Anıtkabir ziyaretinde Mustafa Kemal Atatürk'e armağan edilen altın kaplama bir kılıçtan ve kılıcın üzerindeki 'Topal Osman ve Giresun uşaklarının atasına armağanıdır' yazısından çok etkilendim. Memlekete geldiğimde bu sanatı kimsenin yapmadığını, bu sanatın unutulduğunu, yok olmaya yüz tuttuğunu gördüm. Ben bu işi yaparım dedim, o şekilde bu sanata başladım" dedi.