15 metrekarelik ahırda üretmeye başladı: Giresun'dan dünyaya açılmayı hedefliyor

Devletin sağladığı destekle yeni bir atölyeye kavuşarak atölyesini genişlettiğini de anlatan Henden, “Devlet desteğiyle işlerimi büyütme fırsatı yakaladım. Hem yurt içinde hem de yurt dışında bıçaklarını satma fırsatı buldum. Devletimden hiçbir hibe desteği bile istemedim fakat sağ olsunlar makinelerimi aldılar ve bana yeni bir yer verdiler. Bu sayede işlerimi ve atölyemi geliştirdim. Şimdi ben de vefa borcumu yerine getireceğim. Bulancak'ta bir kurs merkezi açarak, yeni çıraklar yetiştireceğim. Bu mesleği geleceğe taşıyıp istihdam sağlayacağız" diye konuştu.