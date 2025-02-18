15 metrekarelik dükkanda 50 yılını geçirdi: Yarım asırdır saat tamir ediyor
Gaziantep’te yaşayan Dursun Kınacı, yaklaşık yarım asırdır 15 metrekarelik dükkanında saat tamir ediyor.
Hayatının yaklaşık 50 yılını saatler arasında geçiren ve gün boyunca saat tamiri yapan tamirci Dursun Kınacı, yarım asırdır 15 metrekarelik küçük bir saatçi dükkânında zanaatını icra ediyor.
İlk kez 1975’li yıllarda Gaziantep’in tanınmış saat ustalarından olan İmam ustanın yanında çalışmaya başlayan Kınacı, askere gidene kadar ustasının yanında çırak ve kalfa olarak çalıştı.