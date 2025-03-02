15 milyon liralık uyuşturucu operasyonu! Villaya sera kurdu, uyurken yakalandı
Başakşehir'de bir villada uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edildi. 3 katlı villaya düzenlenen operasyonda 15 milyon liralık esrar ele geçirildi. Şüphelinin yatakta uyurken yakalandığı operasyonda, villanın her katında uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlendi.
Başakşehir Mobil Park polisi, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’nde bulunan bir villadan yoğun uyuşturucu madde kokusu geldiğine dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, villanın çevresinde yaklaşık 3 gün boyunca çalışma yaptı.