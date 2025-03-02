15 milyon liralık uyuşturucu operasyonu! Villaya sera kurdu, uyurken yakalandı

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON LİRA

Villanın birinci katında inceleme yapan polis, 4 kasa halinde kurutulmuş döküm halinde esrar, üçüncü katında ise saksı halinde 16 kök Hint keneviri buldu.



Villada ele geçirilen 87 kök Hint Keneviri ile 2 kilogram 290 gram marihuana ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiğini düşünülen 4 bin 90 lira, 300 dolar, 2 bin 200 Euro'ya el konuldu.



Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 15 milyon lira olduğu öğrenildi.