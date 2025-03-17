15 saat çalışıyor, aylık 50 bin TL kazanıyor: 100 yıllık ata mirası meslek
Bolu'nun 100 yıllık Orta Hamamı'nda tellaklık geleneği yaşatılıyor. Tarihi hamamda sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar çalışan ve ayda 50 bin lira kazanan tellak Dursun Arslan, mesleğin geleceği konusunda endişeli.
Bolu'da yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip Orta Hamam, geleneksel hamam kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Haftanın 7 günü hizmet veren tarihi hamamda tellaklık yapan Dursun Arslan, mesleğin yok olmaması için çaba sarf ettiğini söylüyor. Babasından öğrendiği bu mesleği 20 yıldır sürdüren Arslan, gençlerin tellaklığa ilgi göstermediğini belirterek, "Bizden sonra bu mesleğin devamlılığı çok zor. Ancak bu bir ata mesleği, gençlerin sahip çıkmalarını isterim" dedi.