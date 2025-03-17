15 saat çalışıyor, aylık 50 bin TL kazanıyor: 100 yıllık ata mirası meslek

"HER TÜRLÜ İNSANLA KARŞILAŞIYORUZ"

Mesleğin zorluklarına da değinen Dursun Arslan, "2003'ten bu yana bu işin içerisindeyim, 20 yılı aşkın bir süre oldu. Bu mesleği babamdan öğrendim, baba mesleği. Biz sabah 06.00'da hamamı açıyoruz ve akşam 23.00'e kadar çalışıyoruz. Müşteri olursa içeride çalışıyoruz, olmazsa dışarıda oturuyoruz. Her türlü insanla karşılaşıyoruz, bu yüzden mesleğin zorlukları da oluyor" dedi.





