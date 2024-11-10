15 soruda İstanbul için "Yarısı Bizden" Kampanyası

Açıklamada, kampanya kapsamında hak sahibinin bir konutu için 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin lira kredi verildiği aktarıldı.

İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut'un üstlendiği ve hibe tutarı bina maliyetinden düşürüldüğü, arta kalan borcun ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirildiği belirtildi.