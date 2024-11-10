15 soruda İstanbul için "Yarısı Bizden" Kampanyası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte 15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası...
İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan "Yarısı Bizden" kampanyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün koordine ettiği, 26 Nisan-2 Haziran 2023'ü kapsayan ilk başvuru döneminde, e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin başvuru toplandığı belirtildi.