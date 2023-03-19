15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda korkutan görüntü

"ARABA GEÇSE SALLANIYOR"

Aygörmez, kolonları su ve neme, dolayısıyla da korozyona karşı korumak için doğru tekniklerle yalıtım yapılmasının önemine dikkat çekti.

Otogarda 17 yıldır esnaflık yapan Emin İkram “Burada alttaki tablalar kırık olduğu için biz belediyeye bunu şikayet ettik. Belediye yolu kapattı." dedi.



Herhangi bir önlem alınıp alınmadığını bilmediklerini söyleyen İkram, "Karotlar alındı ama sonuçlar çıkmadı. Yukarıdan taşlar kafamıza düşüyor. Bunları kendi imkanlarımızla kırıyoruz, başka bir yerde bir insanın başına bir şey gelirse, bir insan bir servettir. Yağan yağmur komple dükkanların içine akıyor, hala buna bir çözüm bulunamadı. Saclarla bulundu. Deprem gerçeği var, araba da geçse sallanıyor." diye konuştu.

Öte yandan 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme çalışmalarının başlatıldığı otogar için, güçlendirme çalışmaları kapsamında yapı incelemelerinin devam ettiği bildirildi.