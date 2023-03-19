15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda korkutan görüntü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası Marmara depremine çevrildi.
İstanbul'un yapı stoğunun depreme dayanıklılığı merak edilirken, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarından endişe verici görüntüler geldi.
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattının da yer aldığı otogar içindeki kolonların arasından görünen paslanmış demirler, dökülmüş ve yarılmış beton yapılar otogarın olası bir depreme dayanıklı olup olmadığı tartışmasını da beraberinde getirdi.
Bayrampaşa'daki otogarı kullanan ve orada çalışan binlerce vatandaş görüntüler nedeniyle tedirgin.
Otogarın depreme dayanıklılığı konusunda farklı görüşler var.
Kimi yeterli önlem alınmadığını savunuyor; kimiyse görüntülerin yanıltıcı olduğunu ve yapının sağlam olduğunu düşünüyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden Doç. Dr. Yurdakul Aygörmez, otogarda uzun yıllardır olan görüntüleri yorumladı. Aygörmez, "Buradaki korozyon her iki elemanın da taşıyıcı görevi sağlayamamasını, etkisini kaybetmesini sağlıyor. Bu durumda depreme karşı daha düşük bir performans sağlayacak." dedi.
Bunun 2000 yılından önce inşa edilen binalar için sık görülen bir durum olduğunu belirten Aygörmez, "İnsan için kanser neyse, betonarme elemanlar için de korozyon aynı şey." ifadelerini kullandı.
Aygörmez, kolonları su ve neme, dolayısıyla da korozyona karşı korumak için doğru tekniklerle yalıtım yapılmasının önemine dikkat çekti.
Otogarda 17 yıldır esnaflık yapan Emin İkram “Burada alttaki tablalar kırık olduğu için biz belediyeye bunu şikayet ettik. Belediye yolu kapattı." dedi.
Herhangi bir önlem alınıp alınmadığını bilmediklerini söyleyen İkram, "Karotlar alındı ama sonuçlar çıkmadı. Yukarıdan taşlar kafamıza düşüyor. Bunları kendi imkanlarımızla kırıyoruz, başka bir yerde bir insanın başına bir şey gelirse, bir insan bir servettir. Yağan yağmur komple dükkanların içine akıyor, hala buna bir çözüm bulunamadı. Saclarla bulundu. Deprem gerçeği var, araba da geçse sallanıyor." diye konuştu.
Öte yandan 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme çalışmalarının başlatıldığı otogar için, güçlendirme çalışmaları kapsamında yapı incelemelerinin devam ettiği bildirildi.