15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sessizlik hakim

Corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında iller arası otobüs seferlerine kısıtlama kararının getirilmesinin ardından Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi.

DHA 28.03.2020 - 10:07 | Son Güncelleme : 28.03.2020 - 10:17

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı da corona virüs sessizliği altında.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelge, 81 il valiliğine gönderildi.
Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasının engellenmesi ile toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleriyle ilgili ek tedbirlerin alınması zaruriyetinin oluştuğu belirtildi.
Genelde sonrası ise çok sayıda otobüs seferi iptal edildi.
15 Temmuz Şehitler Otogarı, seyahat kısıtlamasının ardından sakinlik havadan görüntülendi.

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