15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sessizlik hakim

İstanbul 'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı da corona virüs sessizliği altında.

Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasının engellenmesi ile toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleriyle ilgili ek tedbirlerin alınması zaruriyetinin oluştuğu belirtildi.