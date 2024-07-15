15 Temmuz günü (bugün) resmi tatil mi? Banka, noter ve kargolar 15 Temmuz'da açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, bu yıl pazartesi gününe denk gedi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz şehitleri anılacak, çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Vatandaşların gündemindeki konulardan biri ise 15 Temmuz'un resmi tatiller arasında yer alıp almadığı. Peki, 15 Temmuz günü (bugün) resmi tatil mi? Banka, noter ve kargolar 15 Temmuz'da açık mı?

15 Temmuz günü (bugün) resmi tatil mi? Banka, noter ve kargolar 15 Temmuz'da açık mı? - 1

15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden tam 8 yıl geçti. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz günü; 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 25.10.2016 tarihinde yapılan değişiklikle “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edildi. Peki, milli bayramlar arasına giren 15 Temmuz günü (bugün) resmi tatil mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

15 Temmuz günü (bugün) resmi tatil mi? Banka, noter ve kargolar 15 Temmuz'da açık mı? - 2

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

15 Temmuz günü (bugün) resmi tatil mi? Banka, noter ve kargolar 15 Temmuz'da açık mı? - 3

TBMM’de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar şöyleydi;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

15 Temmuz günü (bugün) resmi tatil mi? Banka, noter ve kargolar 15 Temmuz'da açık mı? - 4

15 TEMMUZ'DA KAPALI OLAN YERLER

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, kargolar, noterler, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor.

Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.

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