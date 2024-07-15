15 Temmuz günü (bugün) resmi tatil mi? Banka, noter ve kargolar 15 Temmuz'da açık mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, bu yıl pazartesi gününe denk gedi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz şehitleri anılacak, çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Vatandaşların gündemindeki konulardan biri ise 15 Temmuz'un resmi tatiller arasında yer alıp almadığı. Peki, 15 Temmuz günü (bugün) resmi tatil mi? Banka, noter ve kargolar 15 Temmuz'da açık mı?
15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden tam 8 yıl geçti. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz günü; 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 25.10.2016 tarihinde yapılan değişiklikle “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edildi. Peki, milli bayramlar arasına giren 15 Temmuz günü (bugün) resmi tatil mi?