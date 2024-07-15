15 Temmuz mesajları paylaşılmaya başlandı: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

15 Temmuz mesajları erken saatlerden itibaren paylaşılmaya başlandı. Aralarında siyaset ve iş dünyası temsilcilerinin de yer aldığı birçok kişi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. İşte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları paylaşımlarından bazıları...

15 Temmuz mesajları paylaşılmaya başlandı: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları - 1

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde meydana gelen askeri darbe girişiminin halk başta olmak üzere, emniyet güçleri ve vatanseverler tarafından bastırılması sonrasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi.  Ölen askerleri ve sivilleri anmak isteyen vatandaşlar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etiketiyle paylaşımda bulunuyor. O paylaşımlardan bazılarını derledik.

TÜRKİYE HABERLERİ

15 Temmuz mesajları paylaşılmaya başlandı: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları - 2

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJLARI

"15 Temmuz; devlet ve milletin ihanetin karşısında omuz omuza durup yedi düvele meydan okuduğu tarihî bir zaferdir.
O gece, ateş çemberini göğsünde söndüren, gül bahçesine girercesine şehadete yürüyen tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

"Hiçbir güç demokrasinin ve millet iradesinin üstünde değildir. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

"Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım:
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...Aziz Şehit ve Gazilerimize rahmet ve minnetle"





15 Temmuz mesajları paylaşılmaya başlandı: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları - 3

"Birlik ve beraberlik ruhumuz hiç bitmesin!
Şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz."

"Aziz milletimizin azim ve inançla verdiği onurlu mücadeleyi ve kahraman Şehitlerimizi unutmayacağız."

"Türk Milleti, birlik ve beraberliğini sağladığı sürece içteki ve dıştaki düşmanlar amaçlarına asla ulaşamayacaklardır! ehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz."

15 Temmuz mesajları paylaşılmaya başlandı: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları - 4

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

"15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatan müdafaası yolunda canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlerin yüzünü yerden kaldırmasın."

"Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. Şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz."

"vVatan için, Bayrak için, Millet için korkusuzca, gözünü kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyorum."

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