15 Temmuz mesajları paylaşılmaya başlandı: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
15 Temmuz mesajları erken saatlerden itibaren paylaşılmaya başlandı. Aralarında siyaset ve iş dünyası temsilcilerinin de yer aldığı birçok kişi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. İşte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları paylaşımlarından bazıları...
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde meydana gelen askeri darbe girişiminin halk başta olmak üzere, emniyet güçleri ve vatanseverler tarafından bastırılması sonrasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi. Ölen askerleri ve sivilleri anmak isteyen vatandaşlar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etiketiyle paylaşımda bulunuyor. O paylaşımlardan bazılarını derledik.