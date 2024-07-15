15 Temmuz mesajları paylaşılmaya başlandı: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."



"15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatan müdafaası yolunda canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlerin yüzünü yerden kaldırmasın."



"Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. Şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz."



"vVatan için, Bayrak için, Millet için korkusuzca, gözünü kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyorum."