15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz özel sektör ve kamuya tatil mi olacak? 15 Temmuz'da kapalı ve açık olan yerler
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, her sene hain darbe girişiminin yıl dönümü olarak anılıyor. Öte yandan resmi tatiller arasında da yer alan 15 Temmuz'da hangi kurum ve kuruluşlar açık, hangileri kapalı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2025 yılında 15 Temmuz, salı gününe denk geliyor. Bu tarihte okullar yaz tatilinde olduğu için önce çıkan soru ise ''15 Temmuz'da özel sektör ve kamu çalışanları tatil mi?'' oluyor.
Resmi tatil tarihleri öğrenciler ve çalışanlar tarafından takip ediliyor. 2016 yılı 15-16 Temmuz günlerinde meydana gelen ve bastırılan darbe girişiminde hayatını kaybedenler her yıl 15 Temmuz'da anılıyor. 2025 yılı 15 Temmuz tarihi ise salı günü karşılanacak. 15 Temmuz'da nereler açık, nereler kapalı olacak?