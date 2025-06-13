15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Salı kamu çalışanları idari izinli mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, anma ve kutlama günü olarak tatil kabul ediliyor. 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin emniyet güçleri, vatandaşlar tarafından bastırılması ardından 15 Temmuz resmi tatil kabul edildi. Okulların tatil olduğu döneme denk gelen 15 Temmuz'da kamu ve özel sektör çalışanları tatil mi?

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Salı kamu çalışanları idari izinli mi? - 1

15 Temmuz, şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edildi. 29 Ekim 2016 tarihindeki Resmi Gazete kararı ile 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılmaya başladı. 15 Temmuz'da kamu kurumları açık mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Salı kamu çalışanları idari izinli mi? - 2

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi nedeniyle, şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak maksadıyla 15 Temmuz'lar resmi tatil olarak geçiriliyor. Bu nedenle 225 yılında salı gününe denk gelen 15 Temmuz tatil olacak.

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Salı kamu çalışanları idari izinli mi? - 3

15 TEMMUZ'DA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI TATİL Mİ?

Resmi tatiller arasında yer alan 15 Temmuz, salı günü kutlanacak. 15 Temmuz'da kamu kurum ve kuruluşları 1 gün tatil olacak ve kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Özel sektörde durum farklılık gösteriyor. Bazı iş yerleri resmi tatilde çalışmama kararı verse de bir bölümü de normal mesailerine devam ediyor.

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Salı kamu çalışanları idari izinli mi? - 4

15 TEMMUZ ÖNEMİ 

15 Temmuz 2016 tarihinde askeri darbe girişiminin halk ve emniyet güçleri tarafından bastırılması sonrasında, o tarih ''Demokrasi ve Milli Birlik Günü'' olarak ilan edilmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle gerçekleştirilecek anmalar ve kutlamaların yapılabilmesi adına her yıl 15 Temmuz resmi tatil olarak kabul edildi.

29 Ekim 2016 tarihindeki Resmi Gazete de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanacağı ve bu günün resmi tatil olduğu ilan edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER