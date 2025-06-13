15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Salı kamu çalışanları idari izinli mi?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, anma ve kutlama günü olarak tatil kabul ediliyor. 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin emniyet güçleri, vatandaşlar tarafından bastırılması ardından 15 Temmuz resmi tatil kabul edildi. Okulların tatil olduğu döneme denk gelen 15 Temmuz'da kamu ve özel sektör çalışanları tatil mi?
15 Temmuz, şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edildi. 29 Ekim 2016 tarihindeki Resmi Gazete kararı ile 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılmaya başladı. 15 Temmuz'da kamu kurumları açık mı?