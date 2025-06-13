15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Salı kamu çalışanları idari izinli mi?

15 TEMMUZ ÖNEMİ

15 Temmuz 2016 tarihinde askeri darbe girişiminin halk ve emniyet güçleri tarafından bastırılması sonrasında, o tarih ''Demokrasi ve Milli Birlik Günü'' olarak ilan edilmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle gerçekleştirilecek anmalar ve kutlamaların yapılabilmesi adına her yıl 15 Temmuz resmi tatil olarak kabul edildi.



29 Ekim 2016 tarihindeki Resmi Gazete de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanacağı ve bu günün resmi tatil olduğu ilan edildi.