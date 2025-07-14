15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? Özel sektör ve kamu kurumlarına tatil mi, nereler kapalı olacak?
15 Temmuz, hain darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Türkiye’de milli, kültürel ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurumlarından olan nüfus müdürlükleri, noterler, valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, okullar, üniversiteler, diğer eğitim kurumları, bankalar, eczaneler ve birçok işletme kapalı oluyor. 15 Temmuz, bu yıl Salı gününe denk gelirken resmi tatil bilgisi her yıl olduğu gibi bu yılda merak ediliyor. 15 Temmuz tarihinin Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilmesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi, özel sektöre tatil var mı? İşte, yılın geri kalanında kutlanacak resmi tatil günleri…
Özellikle yaz aylarının da gelmesiyle resmi tatilleri değerlendirmek isteyen vatandaşlar, yıllık izinleriyle bu tarihleri birleştirerek daha uzun tatil yapma fırsatı yakalıyor. Türkiye’de 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ise benzer şekilde resmi tatil oluyor. 2016 yılında Resmi Gazete kararıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak tatil ilan edildi. Peki 15 Temmuz’da nereler kapalı? İşte, 15 Temmuz resmi tatil bilgisi…