15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? Özel sektör ve kamu kurumlarına tatil mi, nereler kapalı olacak?

Özellikle yaz aylarının da gelmesiyle resmi tatilleri değerlendirmek isteyen vatandaşlar, yıllık izinleriyle bu tarihleri birleştirerek daha uzun tatil yapma fırsatı yakalıyor. Türkiye’de 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ise benzer şekilde resmi tatil oluyor. 2016 yılında Resmi Gazete kararıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak tatil ilan edildi. Peki 15 Temmuz’da nereler kapalı? İşte, 15 Temmuz resmi tatil bilgisi…