15 Temmuz sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Yarın Aile Sağlığı Merkezleri çalışıyor mu, randevu alınır mı?
Sağlık ocakları veya diğer bir ifadeyle aile sağlığı merkezlerine kontrole gitmek isteyenler çalışma durumunu merak ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle birçok kurum çalışmalarına ara verecek. Aile hekimlerinden randevu talep edecekler ise açık olup olmadığını araştırıyor. Aile Sağlığı Merkezleri randevu işlemleri MHRS üzerinden gerçekleştiriliyor. Salı günü eczaneler nöbet sistemine uygun çalışırken hastanelerin acil servisleri açık olacak. Peki Yarın sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Aile hekimleri çalışıyor mu? İşte, konuya ilişkin bilgiler…
Türkiye’de dini, milli ve kültürel öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl Salı gününe denk gelecek. Salı günü belediyeler, bankalar, kargo firmaları, valilikler, kaymakamlıklar, noterler ve diğer birçok işletme çalışmalarına ara verecek. Özellikle tedavi olmak isteyen, doktor kontrolü yaptırmaya hazırlananlar ve ilaç temin edecekler ise sağlık kurumlarının çalışıp çalışmadığını araştırıyor. 15 Temmuz’da nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Hastanelerin ise acil servisleri dışındaki bölümleri kapalı olacak. Peki 15 Temmuz sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…