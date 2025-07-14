15 Temmuz sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Yarın Aile Sağlığı Merkezleri çalışıyor mu, randevu alınır mı?

Sağlık ocakları veya diğer bir ifadeyle aile sağlığı merkezlerine kontrole gitmek isteyenler çalışma durumunu merak ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle birçok kurum çalışmalarına ara verecek. Aile hekimlerinden randevu talep edecekler ise açık olup olmadığını araştırıyor. Aile Sağlığı Merkezleri randevu işlemleri MHRS üzerinden gerçekleştiriliyor. Salı günü eczaneler nöbet sistemine uygun çalışırken hastanelerin acil servisleri açık olacak. Peki Yarın sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Aile hekimleri çalışıyor mu? İşte, konuya ilişkin bilgiler…

15 Temmuz sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Yarın Aile Sağlığı Merkezleri çalışıyor mu, randevu alınır mı? - 1

Türkiye’de dini, milli ve kültürel öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl Salı gününe denk gelecek. Salı günü belediyeler, bankalar, kargo firmaları, valilikler, kaymakamlıklar, noterler ve diğer birçok işletme çalışmalarına ara verecek. Özellikle tedavi olmak isteyen, doktor kontrolü yaptırmaya hazırlananlar ve ilaç temin edecekler ise sağlık kurumlarının çalışıp çalışmadığını araştırıyor. 15 Temmuz’da nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Hastanelerin ise acil servisleri dışındaki bölümleri kapalı olacak. Peki 15 Temmuz sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…

TÜRKİYE HABERLERİ

15 Temmuz sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Yarın Aile Sağlığı Merkezleri çalışıyor mu, randevu alınır mı? - 2

15 TEMMUZ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

15 Temmuz resmi tatil olduğundan sağlık ocaklarında çalışan doktor, hemşire ve diğer sağlık görevlileri izinli oluyor. 15 Temmuz Salı günü sağlık ocakları tam gün kapalı olacak. MHRS üzerinden bu tarihe randevu oluşturulamayacak.

16 Temmuz Çarşamba günü sağlık ocakları veya diğer bir ifadeyle aile hekimleri çalışmaya devam edecek. Aile hekimlerinin çalışma günleri, il veya ilçelere göre değişebiliyor.

15 Temmuz sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Yarın Aile Sağlığı Merkezleri çalışıyor mu, randevu alınır mı? - 3

Sağlık kurumlarından olan eczaneler ise nöbetçi olarak hizmet verecek. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Özel ve devlet hastanelerinde ise acil servisler resmi tatil günleri de çalışmaya devam ediyor. 

15 Temmuz sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Yarın Aile Sağlığı Merkezleri çalışıyor mu, randevu alınır mı? - 4

15 TEMMUZ’DA NERELER KAPALI?

BANKALAR

BELEDİYELER

KAYMAKAMLIKLAR

MUHTARLIKLAR

SAĞLIK OCAKLARI

HASTANELER

KARGO FİRMALARI

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

ECZANELER (nöbetçi)

NOTERLER (nöbetçi)

DAHA FAZLA GÖSTER