15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kavga | Otomobilin camından sarkıp şoföre vurmaya çalıştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobil sürücüsü ile servis minibüsü şoförü arasında tartışma çıktı. Otomobilin yolcu kısmındaki kişi, seyir halindeki aracın camdan sarkarak minibüs şoförüne vurmaya çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde otomobil sürücüsü ile servis minibüsü şoförü arasında tartışma çıktı.
Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Avrupa yakasına geçiş istikametinde yaşandı.