15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kavga | Otomobilin camından sarkıp şoföre vurmaya çalıştı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobil sürücüsü ile servis minibüsü şoförü arasında tartışma çıktı. Otomobilin yolcu kısmındaki kişi, seyir halindeki aracın camdan sarkarak minibüs şoförüne vurmaya çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kavga | Otomobilin camından sarkıp şoföre vurmaya çalıştı - 1

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde otomobil sürücüsü ile servis minibüsü şoförü arasında tartışma çıktı.

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Avrupa yakasına geçiş istikametinde yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kavga | Otomobilin camından sarkıp şoföre vurmaya çalıştı - 2

O anları başka bir sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kavga | Otomobilin camından sarkıp şoföre vurmaya çalıştı - 3

Görüntülerde, sağ şeritten en sol şeride geçen otomobil sürücüsünün yavaşlayıp önüne aldığı minibüse selektör yakarak yanaştığı görülüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kavga | Otomobilin camından sarkıp şoföre vurmaya çalıştı - 4

Ardından otomobilin yolcu kısmındaki kişi camdan sarkarak minibüs şoförüne vurmaya çalışıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kavga | Otomobilin camından sarkıp şoföre vurmaya çalıştı - 5

Bir süre sonra minibüs sürücüsü hızını yavaşlatıp en sağ şeride geçiyor.

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