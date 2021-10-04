15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy viyadüğünden düşen parçaların çevreye zarar vermemesi için file germe çalışması başlattı. Geçici olduğu belirtilen önlem sonrası tadilat çalışmaları başlayacak.
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DHA 04.10.2021 - 14:27
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü'nden parça kopması ve araçlara zarar vermesi şikayeti üzerine yetkililer harekete geçti.
Karayolları Gene Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy Viyadüğü altına file germe çalışması başlattı.
Filelerle kopan parçaların yere düşmesi engellenirken, viyadükte tadilat çalışmalarının da en kısa sürede başlayacağı öğrenildi.
Viyadük altına file germe çalışmaları havadan da görüntülendi.
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