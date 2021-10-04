15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy viyadüğünden düşen parçaların çevreye zarar vermemesi için file germe çalışması başlattı. Geçici olduğu belirtilen önlem sonrası tadilat çalışmaları başlayacak.

DHA 04.10.2021 - 14:27

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma - 1
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü'nden parça kopması ve araçlara zarar vermesi şikayeti üzerine yetkililer harekete geçti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma - 2
Karayolları Gene Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy Viyadüğü altına file germe çalışması başlattı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma - 3
Filelerle kopan parçaların yere düşmesi engellenirken, viyadükte tadilat çalışmalarının da en kısa sürede başlayacağı öğrenildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma - 4
Viyadük altına file germe çalışmaları havadan da görüntülendi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma - 5
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma - 6
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma - 7
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma - 8
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma - 9
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma - 10
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma - 11
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma - 12
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma - 13
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma - 14
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma - 15

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER