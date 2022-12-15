15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar: Aracın üstüne çıkıp üstüne benzin döktü

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde durdurduğu otomobilinin üzerine çıkıp kendisinin ve aracının üzerine benzin döken kişi ekipleri harekete geçirdi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçiş istikametinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, köprünün ortasında otomobilini durdurup tavanına çıktı.
Kimliği belirlenemeyen kişi elinde bulunan şişe içerisindeki benzin benzeri maddeyi kendi üzerine ve otomobilin üzerine döktü.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, otomobil üzerindeki vatadaşı ikna etmek için çaba sarf etse de şahıs elindeki şişeyi bırakıp aracın üzerinden inmeye ikna olmadı.
Bunun üzerine itfaiye eri tarafından otomobil üzerindeki kişiye hortum ile su sıkıldı. Kendisine su sıkılmasına öfkelenen kişi elindeki şişe ile beraber itfaiyecilere doğru koşmak isteyince otomobilin üzerinden yere düştü.
Yere düşen kişi polis tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.