15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar: Aracın üstüne çıkıp üstüne benzin döktü

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilin üstüne çıkıp benzin döken sürücü, kendisine su sıkan itfaiyeciye koşarken yakalandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar: Aracın üstüne çıkıp üstüne benzin döktü - 1

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde durdurduğu otomobilinin üzerine çıkıp kendisinin ve aracının üzerine benzin döken kişi ekipleri harekete geçirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar: Aracın üstüne çıkıp üstüne benzin döktü - 2

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçiş istikametinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, köprünün ortasında otomobilini durdurup tavanına çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar: Aracın üstüne çıkıp üstüne benzin döktü - 3

Kimliği belirlenemeyen kişi elinde bulunan şişe içerisindeki benzin benzeri maddeyi kendi üzerine ve otomobilin üzerine döktü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar: Aracın üstüne çıkıp üstüne benzin döktü - 4

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, otomobil üzerindeki vatadaşı ikna etmek için çaba sarf etse de şahıs elindeki şişeyi bırakıp aracın üzerinden inmeye ikna olmadı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar: Aracın üstüne çıkıp üstüne benzin döktü - 5

Bunun üzerine itfaiye eri tarafından otomobil üzerindeki kişiye hortum ile su sıkıldı. Kendisine su sıkılmasına öfkelenen kişi elindeki şişe ile beraber itfaiyecilere doğru koşmak isteyince otomobilin üzerinden yere düştü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar: Aracın üstüne çıkıp üstüne benzin döktü - 6

Yere düşen kişi polis tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.

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