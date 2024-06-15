15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eyleme tutuklama: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dün gece bir eyleme sahne oldu. R.C.Ç isimli kişinin üzerinde “SMA” yazılı araçla eylemi nedeniyle, köprü trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Polis tarafından ikna edilip gözaltına alınan R.C.Ç, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İfadesinde eylemi SMA hastalarına dikkat çekmek için yaptığını söyleyen R.C.Ç, “Pişman değilim.” dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eyleme tutuklama: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı - 1

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün saat 22.00 sıralarında bipolar hastası olduğu belirtilen R.C.Ç’nin üzerinde “SMA” yazan otomobil ile köprü üzerine gelerek yolu trafiğe kapatması nedeniyle güvenlik tedbiri olarak köprü çift yönlü trafiğe kapatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eyleme tutuklama: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı - 2

R.C.Ç, polis ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eyleme tutuklama: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı - 3

R.C.Ç’nin teslim olmasının ardından, ilk olarak Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş trafiğe açıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eyleme tutuklama: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı - 4

Eylemde kullanılan otomobilin çekilmesinin ardından ise köprü tamamen trafiğe açıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eyleme tutuklama: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı - 5

BAKAN YERLİKAYA: 1,5 YILDIR BİPOLAR TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R.C.Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.” dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eyleme tutuklama: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı - 6

EYLEMİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Gözaltına alınan R.C.Ç’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, eylemini SMA hastalarına dikkat çekmek için yaptığını söyledi, "Pişman değilim." dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eyleme tutuklama: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı - 7

Savcılıkta ifade veren R.C.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eyleme tutuklama: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı - 8

Tutuklama kararıyla ilgili olarak bir paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını durdurarak trafiği kapatan ve olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Resul Can Çatı, ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak’ ve ‘Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit’ suçlarından tutuklama talebi ile sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmıştır.” ifadelerini kullandı.

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