15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eyleme tutuklama: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı
İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dün gece bir eyleme sahne oldu. R.C.Ç isimli kişinin üzerinde “SMA” yazılı araçla eylemi nedeniyle, köprü trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Polis tarafından ikna edilip gözaltına alınan R.C.Ç, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İfadesinde eylemi SMA hastalarına dikkat çekmek için yaptığını söyleyen R.C.Ç, “Pişman değilim.” dedi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün saat 22.00 sıralarında bipolar hastası olduğu belirtilen R.C.Ç’nin üzerinde “SMA” yazan otomobil ile köprü üzerine gelerek yolu trafiğe kapatması nedeniyle güvenlik tedbiri olarak köprü çift yönlü trafiğe kapatıldı.