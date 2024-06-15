15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dün gece bir eyleme sahne oldu. R.C.Ç isimli kişinin üzerinde “SMA” yazılı araçla eylemi nedeniyle, köprü trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Polis tarafından ikna edilip gözaltına alınan R.C.Ç’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. R.C.Ç, eylemi SMA hastalarına dikkat çekmek için yaptığını söyledi. “Pişman değilim.” diyen R.C.Ç, adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı - 1

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün saat 22.00 sıralarında bipolar hastası olduğu belirtilen R.C.Ç’nin üzerinde “SMA” yazan otomobil ile köprü üzerine gelerek yolu trafiğe kapatması nedeniyle güvenlik tedbiri olarak köprü çift yönlü trafiğe kapatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı - 2

R.C.Ç, polis ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı - 3

R.C.Ç’nin teslim olmasının ardından, ilk olarak Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş trafiğe açıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı - 4

Eylemde kullanılan otomobilin çekilmesinin ardından ise köprü tamamen trafiğe açıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı - 5

BAKAN YERLİKAYA: 1,5 YILDIR BİPOLAR TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R.C.Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.” dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı - 6

EYLEMİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Gözaltına alınan R.C.Ç’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, eylemini SMA hastalarına dikkat çekmek için yaptığını söyledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı - 7

Şüpheli ifadesinde, "Pişman değilim." dedi.

İşlemleri tamamlanan R.C.Ç, adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı - 8
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