15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı

BAKAN YERLİKAYA: 1,5 YILDIR BİPOLAR TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R.C.Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.” dedi.