15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem: Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı
İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dün gece bir eyleme sahne oldu. R.C.Ç isimli kişinin üzerinde “SMA” yazılı araçla eylemi nedeniyle, köprü trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Polis tarafından ikna edilip gözaltına alınan R.C.Ç’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. R.C.Ç, eylemi SMA hastalarına dikkat çekmek için yaptığını söyledi. “Pişman değilim.” diyen R.C.Ç, adliyeye sevk edildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün saat 22.00 sıralarında bipolar hastası olduğu belirtilen R.C.Ç’nin üzerinde “SMA” yazan otomobil ile köprü üzerine gelerek yolu trafiğe kapatması nedeniyle güvenlik tedbiri olarak köprü çift yönlü trafiğe kapatıldı.