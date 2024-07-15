15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaretçi akını
FETÖ'nün darbe girişimini engellemek için mücadele veren şehitlerin eşyaları ile ülkeye ihanet eden darbecilerin kullandığı mühimmatların sergilendiği "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" ve "15 Temmuz Şehitler Makamı"na gelen çok sayıda ziyaretçi yoğunluk oluşturdu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçilerini ağırlıyor.