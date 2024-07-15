15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaretçi akını

Civan, o gün çok büyük mücadele verildiğini belirterek, "Biz de Tuzla Orhanlı Gişeleri'nde mücadelemizi verdik. Darbeci hainleri uyarmak için üzerlerine koştuğumuzda sol kolumu kaybettim sağ elimden de yaralandım. Biz diyoruz ki bu vatan ne senin, ne benim, bu vatan hepimizin." dedi.