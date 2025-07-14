15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın otobüs, metro, metrobüs, marmaray, tramvay ve vapurlar bedava mı?

İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde toplu taşıma için alınan karar belli oldu. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilmek için İstanbulkart’I kişiselleştirme işlemini yapması gerekiyor. Ankara ve İzmir’deki toplu taşıma araçları için belediyelerden açıklama geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir - TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise ücretsiz olacak. Ankara’da ise Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’ndan ücret alınmayacak. Peki 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, ücretsiz toplu taşıma için yapılan açıklamalar…