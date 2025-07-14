15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın otobüs, metro, metrobüs, marmaray, tramvay ve vapurlar bedava mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde 15 Temmuz’da toplu taşıma araçlarını kullanacaklar için beklenen açıklama geldi. Resmi tatillerde toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilmek için kart kişiselleştirilmesi yapılması gerekiyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Salı günü yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 15 Temmuz resmi tatil olduğundan bankalar, kargo firmaları, nüfus müdürlükleri, eczaneler, aile sağlığı merkezleri ve diğer birçok işletme kapalı olacak. Peki 15 Temmuz’da otobüs, metro, metrobüs, marmaray, tramvay ve vapur ücretsiz mi? İşte, toplu taşıma araçları için alınan kararın detayları…

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın otobüs, metro, metrobüs, marmaray, tramvay ve vapurlar bedava mı? - 1

İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde toplu taşıma için alınan karar belli oldu. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilmek için İstanbulkart’I kişiselleştirme işlemini yapması gerekiyor. Ankara ve İzmir’deki toplu taşıma araçları için belediyelerden açıklama geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir - TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise ücretsiz olacak. Ankara’da ise Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’ndan ücret alınmayacak. Peki 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, ücretsiz toplu taşıma için yapılan açıklamalar…

TÜRKİYE HABERLERİ

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın otobüs, metro, metrobüs, marmaray, tramvay ve vapurlar bedava mı? - 2

15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile birlikte 15 Temmuz Salı Milli Birlik Günü nedeniyle İstanbul genelinde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olması kararı alındı.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkartınız ile entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarından yararlanılabilecek.

Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart sistemine entegre İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi aşağıdaki bağlantı üzerinden T.C. kimlik no, ad, soyad, doğum tarihi, e-posta, kart numarası ve cep telefonu ile yapılabilir.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın otobüs, metro, metrobüs, marmaray, tramvay ve vapurlar bedava mı? - 3

İZMİR’DE TOPLU TAŞIMA KARARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri ile İZTAŞIT araçları Salı günü yarı yarıya indirimli olacak.

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın otobüs, metro, metrobüs, marmaray, tramvay ve vapurlar bedava mı? - 4

ANKARA’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yer alan karara göre 5 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak. ABB'den henüz toplu taşıma araçlarına ilişkin açıklama gelmedi.

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