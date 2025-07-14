15 Temmuz (yarın) eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz’da eczaneler çalışıyor mu?

15 Temmuz’da yurt genelinde hayatını kaybedenler için birçok etkinlik düzenlenecek. 2016 yılında Resmi Gazete kararıyla 15 Temmuz resmi tatil ilan edildi. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi tarihler, Türkiye’de resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatil günlerinde belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, nüfus müdürlükleri, noterler ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. Sağlık kurumlarından olan aile sağlığı merkezleri tüm gün kapalı olurken hastanelerin ise acil servisleri açık olmaya devam ediyor. Peki Yarın eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, 15 Temmuz tarihinde eczanelerin çalışma durumu…