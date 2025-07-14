15 Temmuz (yarın) eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz’da eczaneler çalışıyor mu?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl Salı gününe denk geliyor. 15 Temmuz’un resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum kapalı olacak. Bankalar, kargo firmaları, sağlık ocakları, çeşitli eğitim kurumları ve tüm kamu kurumları Salı günü kapalı olacak. Eczanelerden ilaç almaya hazırlananlar ise çalışma durumunu yakından takip ediyor. Eczaneler genellikle hafta içi saat 09.00-19.00 saatleri arasında açık oluyor. Eczaneler kapandıktan sonra nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. Peki 15 Temmuz eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte, çalışma bilgisi…
15 Temmuz’da yurt genelinde hayatını kaybedenler için birçok etkinlik düzenlenecek. 2016 yılında Resmi Gazete kararıyla 15 Temmuz resmi tatil ilan edildi. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi tarihler, Türkiye’de resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatil günlerinde belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, nüfus müdürlükleri, noterler ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. Sağlık kurumlarından olan aile sağlığı merkezleri tüm gün kapalı olurken hastanelerin ise acil servisleri açık olmaya devam ediyor. Peki Yarın eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, 15 Temmuz tarihinde eczanelerin çalışma durumu…