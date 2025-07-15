15 Temmuz'da kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT ve kargolar çalışıyor mu? (2025 kargo çalışma saatleri)
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün bugün kutlanacak olmasıyla birlikte birçok vatandaş, resmi tatil nedeniyle kargo firmalarının çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Özellikle internet alışverişlerinin artmasıyla birlikte kargo teslimatları da vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Peki, 15 Temmuz'da kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT ve kargolar çalışıyor mu?İşte yanıtı...
Bugün kargolar açık mı? Sorusunun yanıtı,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün bugün kutlanacak olması nedeniyle merak ediliyor. Kargoların çalışma saatleri ve günleri sorgulanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde kutlanacak olan 15 Temmuz'un gelmesiyle birlikte kargo ve PTT'lerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz'da kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT kargo çalışıyor mu?