15 Temmuz'da kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT ve kargolar çalışıyor mu? (2025 kargo çalışma saatleri)

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün bugün kutlanacak olmasıyla birlikte birçok vatandaş, resmi tatil nedeniyle kargo firmalarının çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Özellikle internet alışverişlerinin artmasıyla birlikte kargo teslimatları da vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Peki, 15 Temmuz'da kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT ve kargolar çalışıyor mu?İşte yanıtı...

15 Temmuz'da kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT ve kargolar çalışıyor mu? (2025 kargo çalışma saatleri) - 1

Bugün kargolar açık mı? Sorusunun yanıtı,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün bugün kutlanacak olması nedeniyle merak ediliyor. Kargoların çalışma saatleri ve günleri sorgulanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde kutlanacak olan 15 Temmuz'un gelmesiyle birlikte kargo ve PTT'lerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz'da kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT kargo çalışıyor mu?

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15 Temmuz'da kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT ve kargolar çalışıyor mu? (2025 kargo çalışma saatleri) - 2

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz, resmi tatiller arasında yer aldığı için kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu hizmet vermemektedir. Kargo firmaları ise bu tür resmi tatillerde genellikle hizmet vermiyor.

Buna göre;

Yurtiçi Kargo,
Aras Kargo,
MNG Kargo,
PTT Kargo,
Sürat Kargo gibi Türkiye'nin önde gelen kargo firmalarının 15 Temmuz 2025 Salı günü çalışmaması bekleniyor.

Ancak bazı firmalar, büyük şehirlerde sınırlı sayıda şubeyle ya da özel kurye hizmetleriyle sınırlı dağıtım yapabilir. Bu nedenle, kargo bekleyen veya gönderi yapmayı planlayan kişilerin ilgili kargo firmasının resmi web sitesi ya da çağrı merkezi üzerinden bilgi alması önerilir.

15 Temmuz'da kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT ve kargolar çalışıyor mu? (2025 kargo çalışma saatleri) - 3

PTT KARGO 15 TEMMUZ'DA ÇALIŞIYOR MU?

PTT Kargo, kamuya bağlı bir kuruluş olduğu için 15 Temmuz'da hizmet vermemektedir. Tüm işlemler 16 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir.

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