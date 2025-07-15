15 Temmuz'da kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT ve kargolar çalışıyor mu? (2025 kargo çalışma saatleri)

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz, resmi tatiller arasında yer aldığı için kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu hizmet vermemektedir. Kargo firmaları ise bu tür resmi tatillerde genellikle hizmet vermiyor.



Buna göre;



Yurtiçi Kargo,

Aras Kargo,

MNG Kargo,

PTT Kargo,

Sürat Kargo gibi Türkiye'nin önde gelen kargo firmalarının 15 Temmuz 2025 Salı günü çalışmaması bekleniyor.



Ancak bazı firmalar, büyük şehirlerde sınırlı sayıda şubeyle ya da özel kurye hizmetleriyle sınırlı dağıtım yapabilir. Bu nedenle, kargo bekleyen veya gönderi yapmayı planlayan kişilerin ilgili kargo firmasının resmi web sitesi ya da çağrı merkezi üzerinden bilgi alması önerilir.