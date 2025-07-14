15 Temmuz'da kargolar açık mı, kapalı mı? Yarın PTT kargo çalışıyor mu?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte birçok vatandaş, resmi tatil nedeniyle kargo firmalarının çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Özellikle internet alışverişlerinin artmasıyla birlikte kargo teslimatları da vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Peki, 15 Temmuz 2025'te kargolar açık mı, kapalı mı? Yarın PTT kargo çalışıyor mu? İşte yanıtı...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte kargoların çalışma saatleri ve günleri sorgulanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde kutlanacak olan 15 Temmuz'un gelmesiyle birlikte birçok kişi taksilere akın etmeye başladı. Peki, 15 Temmuz'da kargolar açık mı, kapalı mı? Yarın PTT kargo çalışıyor mu?