15 Temmuz'da otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz 2025 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları bedava mı olacak?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla toplu ulaşım araçlarında son durum yakından takip ediliyor. Yayımlanan kararda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının 15 Temmuz günü ücretsiz hizmet vereceği bildirildi. İstanbul, Ankara, İzmir'de belediye otobüsleri ücretsiz mi?
Resmi tatiller arasına yer alan 15 Temmuz, bu sene salı günü kutlanacak. Milli ve dini bayramlarımızda birçok ilde toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı yer aldı. Peki, 15 Temmuz'da hangi ulaşım araçları bedava? İşte, ücretsiz toplu taşıma araçları...