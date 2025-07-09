15 Temmuz'da otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz 2025 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları bedava mı olacak?

Resmi tatiller arasına yer alan 15 Temmuz, bu sene salı günü kutlanacak. Milli ve dini bayramlarımızda birçok ilde toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı yer aldı. Peki, 15 Temmuz'da hangi ulaşım araçları bedava? İşte, ücretsiz toplu taşıma araçları...