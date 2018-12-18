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15 ton hamsi yola döküldü

Anadolu Ajansı

Kapağı açılan tır kasasındaki 15 ton hamsi yola döküldü.

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    Bursa'nın İznik ilçesinde, hamsi yüklü bir tırın kapağının açılması sonucu 15 ton balık yola saçıldı.
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    İznik-Adapazarı kara yolunun 1. kilometresinde seyreden Ferhat Altun idaresindeki tırın kasasının arka kapağı henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı.
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    Bunun üzerine kasada bulunan 15 ton hamsi yola döküldü.
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    Yolun kısmen trafiğe kapanmasının ardından bölgede çalışma başlatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun güvenliği sağladı.
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    İznik Belediyesi görevlileri ise balıkları iş makinesiyle toplayıp kamyonlara yükleyerek temizlik çalışması yaptı.
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    Öte yandan, hamsilerin Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Samsun'daki yem fabrikalarına götürülmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.
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