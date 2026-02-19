Ramazan imsakiyesi banner
1,5 yaşındaki bebeğin ölümüne neden olan sürücü ehliyetsiz çıktı

19.02.2026 14:07

İHA, AA

Adana'nın Çukurova ilçesinde, yaya geçidinde motosikletiyle çarptığı pusetteki 18 aylık Mahmut Fatih Öztürk'ün ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda 15 Şubat'ta motosikletiyle çarptığı bebek arabasındaki 1,5 yaşındaki Mahmut Fatih Öztürk'ün ölümünün ardından gözaltına alınan Erman K.'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ehliyetinin olmadığı öğrenilen sürücü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Zanlı, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda Erman K.'nin kullandığı motosiklet, yaya geçidinde Hilal Öztürk'ün bebeği Mahmut Fatih Öztürk'ün bulunduğu pusete çarpmıştı.

Ağır yaralanan bebek, çevredekiler tarafından götürüldüğü Çukurova Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetmiş, olayın ardından kaçan sürücü polis ekiplerince yakalanmıştı

