15 yaşındaki çocuk parkta öldürülmüştü: İntikam cinayetine 5 tutuklama

İstanbul Gaziosmanpaşa'da parkta 15 yaşındaki çocuğun tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Zanlıların daha önceden kavga ettikleri bir gruptan intikam almak için cinayeti işlediklerini söyledikleri öğrenildi.

15 yaşındaki çocuk parkta öldürülmüştü: İntikam cinayetine 5 tutuklama - 1

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Yeni Mahalle'de 21 Eylül Cumartesi günü çocuk parkında arkadaşıyla oturan Suriyeli Abdüllatif Davvara (15), o sırada parka gelen motosiklet kasklı iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

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15 yaşındaki çocuk parkta öldürülmüştü: İntikam cinayetine 5 tutuklama - 2

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

15 yaşındaki çocuk parkta öldürülmüştü: İntikam cinayetine 5 tutuklama - 3

Polis tarafından başlatılan çalışmada aralarında olayı gerçekleştiren K.C.Ö. (18) ve F.C.U. (18)'nün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

15 yaşındaki çocuk parkta öldürülmüştü: İntikam cinayetine 5 tutuklama - 4

Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen iki ruhsatsız tabanca ile bir motosiklet de ele geçirildi.

15 yaşındaki çocuk parkta öldürülmüştü: İntikam cinayetine 5 tutuklama - 5

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri, aynı bölgede bir grupla kavga ettiklerini olayı bu kavganın intikamını almak için gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

15 yaşındaki çocuk parkta öldürülmüştü: İntikam cinayetine 5 tutuklama - 6

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheliler K.C.Ö., F.C.U., ile yardım ve yataklık suçundan gözaltına alınan Ö.C.U. (20), R.K. (23), M.T. (18) "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 yaşındaki çocuk parkta öldürülmüştü: İntikam cinayetine 5 tutuklama - 7

15 yaşındaki çocuk parkta öldürülmüştü: İntikam cinayetine 5 tutuklama - 8

15 yaşındaki çocuk parkta öldürülmüştü: İntikam cinayetine 5 tutuklama - 9

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