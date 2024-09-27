15 yaşındaki çocuk parkta öldürülmüştü: İntikam cinayetine 5 tutuklama
İstanbul Gaziosmanpaşa'da parkta 15 yaşındaki çocuğun tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Zanlıların daha önceden kavga ettikleri bir gruptan intikam almak için cinayeti işlediklerini söyledikleri öğrenildi.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Yeni Mahalle'de 21 Eylül Cumartesi günü çocuk parkında arkadaşıyla oturan Suriyeli Abdüllatif Davvara (15), o sırada parka gelen motosiklet kasklı iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.