15 yaşındaki çocuk taksiciyi boynundan bıçakladı

Bursa’da taksi şoförü Halil İbrahim Acar, aracına binen 3 kişi ile aralarında çıkan tartışmada 15 yaşındaki Ç.K. tarafından boynundan bıçaklandı. Tedaviye alınan Acar’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

15 yaşındaki çocuk taksiciyi boynundan bıçakladı - 1

Bursa’da taksi şoförü, aracında çıkan tartışmada 15 yaşındaki çocuk tarafından boynundan bıçaklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi. Halil İbrahim Acar ile aracına binen 3 müşterisi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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15 yaşındaki çocuk taksiciyi boynundan bıçakladı - 2

Araçtan inen müşterilerden biri sürücü kapısını açarak tekmelerken, biri de Acar’ı boynundan bıçakladı.Durumu gören çevredekiler yaralı taksicinin  yardımına koşarken, şüpheliler ise kaçtı.

15 yaşındaki çocuk taksiciyi boynundan bıçakladı - 3

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Halil İbrahim Acar’ı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Acar’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
15 yaşındaki çocuk taksiciyi boynundan bıçakladı - 4

ÇOCUK GÖZALTINDA, 2 KİŞİ ARANIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Araştırmalarda sürücüyü bıçaklayan kişinin Ç.K. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

15 yaşındaki çocuk taksiciyi boynundan bıçakladı - 5

Polis, diğer 2 şüpheliyi arıyor.

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