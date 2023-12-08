15 yaşındaki çocuk taksiciyi boynundan bıçakladı
Bursa’da taksi şoförü Halil İbrahim Acar, aracına binen 3 kişi ile aralarında çıkan tartışmada 15 yaşındaki Ç.K. tarafından boynundan bıçaklandı. Tedaviye alınan Acar’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Bursa’da taksi şoförü, aracında çıkan tartışmada 15 yaşındaki çocuk tarafından boynundan bıçaklandı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi. Halil İbrahim Acar ile aracına binen 3 müşterisi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.