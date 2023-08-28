15 yaşındaki Kayra hastalığı yüzünden gündüzleri dışarı çıkamıyor

“Bunun nedenini araştırdık. Eşim EYT'den emekli olunca 3 aylık toplu maaş aldığı için bu durum sistemde gözükmüş ve Kayra'nın bakım parası kesilmiş. Eşim emekli olduğu için Kayra'nın maaşı kesildi. Bu ay bakım parası alamadık.” diyen anne Uzman, şunları söyledi:

“Kayra'nın şu an yaşam alanı kısıtlandı. İlaç bizim her şeyimiz. Eşimin emekli olduğundan haberimiz yoktu. Emekli olduğu süre boyunca 3 aylık bakım parası yattığı için geriye dönük 12 bin TL ödememiz gerekiyormuş. Emekli olduğu için dilekçe vermemiz gerekiyormuş bu durumdan da haberim yoktu.”