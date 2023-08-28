15 yaşındaki Kayra hastalığı yüzünden gündüzleri dışarı çıkamıyor
İzmir’de yaşayan 15 yaşındaki Kayra, halk arasında “balık pulu hastalığı” olarak bilinen iktiyozis hastalığı nedeniyle, güneşte tahriş olduğu için gündüz sokağa çıkamıyor. Geceleri uyuyamadığını anlatan Kayra, yaşadığı zorluklara rağmen sosyal yaşama tutunmaya çalışıyor. Kayra’nın annesi Süheyla Uzman ise, “İnsanların bakışlarından çok rahatsız oluyor. Bazen Kayra'nın yanında ‘Çocuğun yandı mı?’ diye soruyorlar.” dedi.
İzmir’de yaşayan 15 yaşındaki Kayra Uzman, halk arasında 'balık pulu hastalığı' olarak bilinen iktiyozis ile mücadele ediyor.