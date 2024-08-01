15 yıl önce 44 kişinin öldüğü Bilge Köyü katliamını hatırlattı: Mardin’de 30 kişi çapraz ateşe tutuldu
Mardin’de akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü. Silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan Kahraman Aslan, olayı 2009 yılında 44 kişinin öldüğü Bilge Köyü katliamına benzetti. “Olay günü bahçeye çalışmaya gitmiştik. Sonra çevreden, evlerden bize sıkmaya başladılar.” diyen Aslan, “Bahçede çoluk çocuk ve kadınlar olmak üzere yaklaşık 30 kişiydik, hepsi ölümden döndü. Bize pusu kurmuşlardı.” ifadelerini kullandı.
Mardin’de 2 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasından kurtulan Kahraman Aslan, yaşadıklarını anlattı.
Olay, 25 Temmuz günü Kızıltepe ilçesinde meydana geldi.
Akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı çözülemeyince husumete dönüştü.
Bölgenin kanaat önderleri, husumeti sonlandırmak için araya girdi ancak çözüm olmadı.