15 yıl önce biriktirdi, sayısı 3 bine yaklaştı: "Türkiye'de çok az var"

Köyümüze böyle bir terzihane açalım dedik. Biblolar, eski çalgılar, tencereler, tavalar var. Yine dönemin testereleri olsun, aklınıza gelecek her şey burada var. Burada yaklaşık 3 bine yakın ürün var. Buraya gelen kişiler çok beğeniyor ve bazı ürünleri almak istiyorlar ama ürünleri satmıyoruz. Rize'de böyle bir terzihane yok, Türkiye'de çok az var" diye konuştu.