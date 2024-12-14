15 yıl önce biriktirdi, sayısı 3 bine yaklaştı: "Türkiye'de çok az var"
İstanbul'dan memleketi Rize'ye taşınan terzi Maksut Bakırcı (55), yıllar önce oluşturmaya başladığı antika koleksiyonunu, 50 metrekarelik dükkanda sergiliyor. Terzi dükkanında bir yandan kıyafetler onarılırken, diğer yandan müşteriler aralarında bakır tencereler, eski nesil fotoğraf makineleri, daktilo, enstrüman gibi 3 bine yakın tarihi eşya ile zamanda yolculuğa çıkıyor. Bakırcı, "Rize'de böyle bir terzihane yok, Türkiye'de çok az var" dedi.
İstanbul'da uzun yıllar terzilik ve kostüm tasarımcılığı yapan Maksut Bakırcı, 15 yıl önce biriktirmeye başladığı ve sayısı 3 bine yaklaşan tarihi eşyaları memleketi Rize'de açtığı terzi dükkanında sergiliyor.