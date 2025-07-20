15 yıldır cama nefesiyle şekil veriyor: Hem hobisi hem mesleği oldu

"HEM HOBİM HEM DE MESLEĞİM OLDU"

Cam sanatıyla belgesellerde tanıştığını söyleyen Fatma Turan, “Çok merak ettiğim bir şeydi. Ama Bursa’da öğreticisinin olmaması dezavantajdı. Bursa’dan İstanbul’a eğitim almaya gittiğimde, tezgah başına geçtiğimde, ‘Ben bunu yapacağım’ dedim ve o günden beri yapıyorum. Bu sanat hem hobim oldu hem mesleğim oldu hem kendime geldim. Bazen oluyor ki tamamen kendini kapatıp, iç dünyanı burada iyileştirebiliyorsun. O çok güzel. O yüzden gençlere özellikle bir hobisinin olmasını tavsiye ediyorum. Ama bir sanatla ilgilenmelerini çok isterim. Çünkü kendinizi buluyorsunuz” ifadelerini kullandı.





