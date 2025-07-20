15 yıldır cama nefesiyle şekil veriyor: Hem hobisi hem mesleği oldu
Bursa’da cam sanatçısı Fatma Turan (47), 15 yıldır, 1200 ile 1500 derece arasında değişen sıcaklıktaki camlara üfleyerek şekil veriyor. Daha önce monoton bir hayatı olduğunu belirten Turan, “Bu sanat, dünyayı ve kendimi bulduğum bir sanat. Ben hobimi mesleğime çevirdim. Hem eğitmenliğini yapıyorum hem kendimi buluyorum” dedi.
Bursa’da 15 yıldır cam sanatıyla ilgilenen Fatma Turan, 1200 ile 1500 derece arasında değişen sıcaklıktaki camlara üfleyerek şekil veriyor.