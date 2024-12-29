15 yıldır çektiği boyun ağrısının nedeni doktoru bile şaşırttı! Nadir görülen hastalıktan çığlık atası geliyordu
Niğde'de yaşayan 62 yaşındaki Azize Okurlar'ın 15 yıldır çektiği şiddetli boyun, kulak ve boğaz ağrıların kaynağının, nadir görülen "eagle sendromu" sonucu kulak arkasındaki kemiğin 3 santimetre uzaması olduğu ortaya çıktı. Mersin'in Tarsus ilçesinde ameliyat edilen Okurlar, 15 yıldır çektiği ağrılardan kurtuldu.
15 yıl çektiği boyun ağrısının nedeni, nadir görülen kemik uzaması çıktı.