15 yıldır sular altında kalan köy tamamen ortaya çıktı
Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat-Özen barajında su seviyesi hiç olmadığı kadar azaldı, yaklaşık 15 yıldır baraj suları altında kalan tarihi Pusat köyü tamamen ortaya çıktı.
Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı 2006 yılında su tutmaya başlayan Pusat-Özen barajı, 2008 yılında tam doluluk oranına ulaştı. Tarihi Pusat köyü ise tamamen sular altında kalırken, köyden su yüzeyinde sadece cami minaresinin alem kısmı kaldı. Yıllardır köy sakinleri barajdaki doluluk oranını bu minareye bakarak ölçtü.