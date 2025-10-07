15 yıldır sular altında kalan köy tamamen ortaya çıktı

Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı 2006 yılında su tutmaya başlayan Pusat-Özen barajı, 2008 yılında tam doluluk oranına ulaştı. Tarihi Pusat köyü ise tamamen sular altında kalırken, köyden su yüzeyinde sadece cami minaresinin alem kısmı kaldı. Yıllardır köy sakinleri barajdaki doluluk oranını bu minareye bakarak ölçtü.



